關懷榮民眷 新北榮攜手民間善團送暖

《圖說》李毓錫副處長(右)偕同王豊博副秘書長(中)現場評估郭阿姨家門口走道鋪整。〈新北榮提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市榮服處副處長李毓錫日前偕同中華熱心發展協會王豊博副秘書長，關懷訪視住在淡水三芝地區的弱勢榮民眷，對於一行人的關懷與慰問，榮民眷十分開心及感動。榮服處長林振生感謝協會的善心義舉，並期許在民間與公部門攜手努力下，共同為榮民眷打造安全舒適的生活環境。

此外，林振生感謝協會的善心義舉，並期許在民間與公部門攜手努力下，共同為榮民眷打造安全舒適的生活環境。

當天關懷訪視對象的郭阿姨居住在三芝偏遠地區，膝蓋退化致行動較慢，因門口走道顛簸容易跌倒，新北榮媒合中華熱心發展協會一同前往探視，並現場評估走道鋪整，致贈營養品慰問，關心其身體狀況。郭阿姨見到李副處長及王副秘書長一行人前來關心，內心充滿感激，也感受到社會的溫暖。

廣告 廣告

《圖說》王豊博副秘書長(右2)偕同華南金控經理(左2)關懷訪視許伯伯(右1)。〈新北榮提供〉

此外，林小姐居住淡水地區，丈夫於現役期間不幸病故，留下兩名就讀高中及大學的女兒，由林小姐獨力撫養。新北市榮服處持續媒合善心資源，提供子女就學認養金。李副處長此次前往探視關懷，並致贈民間善心人士捐贈之毛毯，期盼在寒冬中為孩子們帶來溫暖與關懷。

《圖說》善心物資眾多，眾人齊心協力，協助將物資搬運至許伯伯的住處。〈新北榮提供〉

還有，許伯伯因高齡、罹患慢性疾病，長年臥床至今，妻子不離不棄、細心照顧。新北市榮服處鏈結中華熱心發展協會長期關懷兩老夫妻，該協會於112年協助修繕年久失修的屋頂，防止漏水問題，期間也不定期捐助民生用品等物資，114年主動協助許伯伯更換全新電動床，幫助長輩有更舒服的生活環境，此次協會媒合華南金控致贈營養品、成人復健褲等物資，有效減輕許伯伯家庭經濟負擔。