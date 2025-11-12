關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命

中部地區上午沒有明顯風雨，但苗栗，台中和南投以及嘉義地區，慈濟志工上午都已經成立災害應變中心，志工待命，隨時應變，啟動關懷。

上午，嘉義聯絡處成立災害應變中心，各個團隊待命。七月的丹娜絲颱風重創嘉義縣沿海區，這次鳳凰颱風來襲，志工不敢大意。

慈濟志工 吳漢文：「應對鳳凰颱風所有發生的可能，我們做了廣泛的討論跟救災的模擬。」

苗栗地區今天停班停課，志工也在上午九點，在苗栗園區待命。

慈濟志工 陳榮堅：「苗栗的狀況是小風小雨，各地災情都很平安， 一但有災害發生的時候，我們就會啟動，我們所有相關的救援的措施。」

台中市也停班停課，但目前還沒有風雨。

慈濟志工 蔡明模：「請組隊長關心社區的師兄師姊，尤其是獨居的師兄師姊，昨天就啟動了。」

怕的是外圍環流帶來豪雨，提前做好準備，降低災害的影響。

