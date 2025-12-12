關懷港澳居民來臺居留定居座談桃園場 盼協助港澳朋友共同成長

關懷港澳居民來臺居留定居座談桃園場，盼協助港澳朋友定居桃園、與桃園共同成長。





桃園市政府12日與大陸委員會、臺港經濟文化合作策進會共同舉辦「關懷港澳居民來臺居留定居座談會」，邀集內政部、勞動部、經濟部等中央部會代表，透過政策說明與意見交流，協助港澳朋友瞭解居留、定居、就業及創業相關規定，即時回應各項在臺生活實務問題。

秘書處長于建國表示，近年選擇來臺就學、工作與定居的港澳居民逐年增加，市府相當重視港澳朋友在新環境的適應狀況，因此每年都會與中央合作辦理座談會，期盼透過本次座談會及後續群組交流輔導，讓港澳朋友可以更順利掌握相關法規重點和各項資源申請管道。

盧處長說，陸委會會與臺港經濟文化合作策進會、中央和各地方政府等相關單位合作，持續關注港澳朋友的權益和後續需求，期許臺港之間善的循環得以延續。

于處長指出，桃園是六都中最年輕、人口成長最快速的城市，除了工業產值連續多年全國第一，捷運等重大建設也正加速推動，未來北北桃一日生活圈將更加便捷。為協助新住民朋友融入桃園生活，張善政市長上任後即成立婦幼發展局，並設立新住民家庭服務中心與新住民培力中心，為所有新住民朋友提供生活適應、語言學習、家庭支持等各面向協助；另市府秘書處網站亦設置「香港專區」，整合居留定居、教育、就業、投資、社會福利與生活資訊等5大服務內容，提供港澳朋友更完善的後援系統，非常歡迎大家選擇來桃園定居、與桃園共同成長。

大陸委員會港澳蒙藏處盧長水處長首先為香港大火受災戶祝願，盼早日重建家園、回歸正常生活。盧處長表示，近年港澳情勢改變，很多港澳朋友選擇移居臺灣，很開心見到過去來參加座談會、接受輔導協助的港澳朋友，都逐漸落地生根，定居在各縣市。

感謝桃園市政府團隊的行政協助，讓座談會順利辦理，往後陸委會也會與臺港經濟文化合作策進會、中央和各地方政府等相關單位合作，持續關注港澳朋友的權益和後續需求，期許臺港之間善的循環得以延續。包括大陸委員會港澳蒙藏處長盧長水、市府秘書處長于建國、臺港經濟文化合作策進會副秘書長黃廷輝、台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成、內政部移民署秘書楊琇尹、勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心科長王續蓉及經濟部投資審議司專員李玠錚等均參與本次座談會。

座談會提問交流踴躍。

