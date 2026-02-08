關懷獨居拜早年 誠之情誼暖心窩

關懷獨居長者，在農曆春節到來時，北區慈濟志工拜訪的腳步更是勤快，送來老人家愛吃的淨斯資糧，還有物資卡，讓這個年可以過得豐盈不匱乏，更重要是暖心暖意地問候，趕走了冬天的寒意。

慈濟志工要拜訪的陳秀敏阿媽，獨自居住在老舊公寓的四樓，這分親切問候，她是熟悉又期待。

獨居長者 陳秀敏：「就像自己的妹妹一樣，自己家人一樣，家裡有什麼，給我什麼，有時候煮什麼，來一點，好溫暖。」

大安區慈濟志工關懷獨居長者，年節將至，探訪的腳步是更勤快，百歲的吳老奶奶，總是笑臉迎人，知道要過年，祝福的話，是講不完。

獨居長者 吳老奶奶：「我愛慈濟 (你愛慈濟 我們也愛您)， 感謝大家，身體健康，我們大家要給我們大家帶來福氣。」

志工送來的禮包，同樣有滿滿祝福，位在三重園區的國際倉儲，一箱箱的物資，都是靜思精舍師父的誠意，為了精準分配到各分社區，盤點工作繁重，但不能馬虎。

慈濟志工 曾瑞洋：「分的時候，分配到各區塊的時候，第一板我們就弄錯，還好，師兄師姊很幫忙，都會去幫我們檢查。」

「你放進去這個，它有時比較重，就不會掉出來。」

從2009年開始，五公斤重的物資包，改以慈善物資卡取代，運送的負擔減輕，但從黏貼到包裝，依舊有滿滿的心意。

慈濟志工 王姿尹：「把每一個環節做到很細 ，很精準，很用心地在做 我想這是一個能量。」

「放這個進去，對，再一個，感恩。」

在大同區，動員七十位志工一起來打包，要親自送到121位長者的家中。

慈濟志工 李碧霞：「要將上人的祝福，跟我們每年跟獨居長輩們的約定，要把愛送到長輩家，今年的物資也非常豐盛，我們也希望讓長輩，能夠吃得身體健康。」

獨居長者 王炳慧：「(這是你最喜歡吃的什麼)，香積麵，這是我的最愛。」

就是這分心滿意足的微笑，寒冬中，總感受得到暖意，獨居的日子，也不再只有孤單。

慈濟志工 與 長者：「你的身體先安養好，你的身體、你的智慧也會慢慢增加，好不好 (好)。」

