關懷獨居長者與弱勢家庭 大千送暖 總裁徐千剛親遞福袋

歲末冷冽的寒風中，一份堅持了二十年的溫暖如約而至。苗栗市大千慈善事業基金會自二○○六年起，年年發起「寒冬送暖福袋認購活動」，今年再度募集二百份匯聚大千健康醫療體系同仁愛心的福袋，並由全體系員工組成志工團隊，深入苗栗社區各個角落，親手將物資與關懷送達獨居長者與弱勢家庭手中，用實際行動將愛「送入家門」。

今年的寒冬送暖行程中，大千健康醫療體系徐千剛總裁特別親自擔任志工，將滿載心意的福袋送到九十七歲孟奶奶的手中（見圖）。祖籍山東的孟奶奶，六十九歲隨先生移居台灣，在先生離世後，與孝順的大女兒相依為命。隨著年歲增長，奶奶因體力下滑，難以像往常一樣參與社區活動，直到二○一九年踏入大千苗栗日照中心，她那句「我很喜歡這裡」，開啟了長達七年的溫馨陪伴。

孟奶奶是苗栗日照中心裡公認的「全勤老寶貝」，不僅熱衷學習新知，更在疫情停課期間堅持在家創作，復課後迫不及待展示作品的神情，讓工作人員深受感動。大千團隊對長輩的關懷不只停留在日常照顧，二0二四年八月社工發現奶奶因無法去媽祖廟參拜而情緒低落，便暖心策劃了一場「白沙屯追粉紅超跑」之旅，帶著奶奶與日照中心的長輩一同圓夢，延續這份信仰的寄託。

去年十一月，孟奶奶一度因呼吸急促、意識混亂緊急入院，病況危急。在大千心臟內科林智偉醫師、神經內科林奕夫主任、急診團隊、呼吸照護團隊等醫護人員的悉心診療下，奶奶順利康復出院，並在一週後如願回到她最愛的日照中心。

此次的寒冬送暖，當徐千剛總裁出現在家門口時，孟奶奶與女兒驚喜萬分。看著奶奶出院後恢復良好、精神奕奕，徐總裁欣慰地與奶奶敘舊、話家常。現場充滿了笑聲與溫暖，孟奶奶開心地分享對生活的熱愛，而徐總裁也對愛唱歌的孟奶奶許下約定：「下次到苗栗日照中心，我們一起唱歌！」

徐千剛總裁表示，這二百份福袋代表的不只是物資，更是對長輩的牽掛。二十年來，大千慈善事業基金會堅持走進長輩的家門，就是希望讓這份「陪伴」成為冬日裡最穩定的力量。「我們醫治的不只是疾病，更是守護一份尊嚴與笑容。」。未來，也將持續整合醫療與長照資源，成為苗栗長輩們最堅實、也最溫暖的依靠。