關懷獨居長輩榮民 方正率隊愛心照顧服務

《圖說》基隆市榮服處長方正(前排右3)率服務團隊及仁安區榮欣志工前往暖暖祥和山莊關懷榮民眷、致贈春節慰問品。〈基隆榮服處提供〉

【記者葉柏成／基隆報導】基隆市榮服處長方正於農曆春節將屆之際，考量高齡獨居長輩居家環境清潔不易，今〈30〉日連結碇和里里長林香及中興社區發展關懷協會，共同關懷轄內榮民眷長輩；親自率服務團隊及仁安區榮欣g志工隊，一同前往暖暖區祥和山莊退員宿舍，為榮民眷進行環境大掃除、除舊布新、貼春聯並致贈春節慰問品。

方正感謝碇和里里長及中興社區發展關懷協會，共同於春節前夕關懷榮民眷，讓長輩們能開心迎接新年；也感謝榮欣志工團隊，熱忱的為榮民眷前輩提供一系列的愛心關懷照顧服務。

《圖說》基隆市榮服處長方正(右三)和暖暖區服務組長(左四)江有維及榮欣志工與現場榮民眷春聯揮毫同樂。〈基隆榮服處提供〉

祥和山莊退員宿舍劉純儉會長，代表退舍長輩熱情歡迎方正一行人，並感謝關懷照顧；榮欣志工隊熱忱協助環境清理，方正親自為每家戶貼上喜氣洋洋的春聯，並逐一地為長輩們送上春節慰問品，希望讓祥和山莊榮民眷在春節前夕，享有潔淨的居住環境，開心地迎接新年。

隨後，方正率榮服處一行人，前往碇和里中興社區為榮民眷辦理新春揮毫、居家義剪等服務；春聯由榮欣志工蔡金城、王玉華現場揮毫；手藝精湛的義剪志工則精心為榮民眷修剪頭髮；活動中，方正開心地帶領長輩一起做健康操，活動熱鬧且溫馨。