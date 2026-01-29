關懷獨老 中和區圍爐傳愛幸福送暖

《圖說》歲末送暖圍爐活動致贈每位長者春節禮金。〈中和公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】馬年腳步漸近！新北市中和區公所為讓長輩感受過年氛圍，昨〈28〉日在中和市民活動中心舉辦獨居長者歲末送暖圍爐活動，邀請135名列冊獨居長者共享社會溫暖，此外，各慈善單位及宮廟共同參與，讓長輩感受各界滿滿的愛心。活動除了本所志願服務隊志工協助義剪及照顧長者外，服勤替代役男也加入服務行列。

《圖說》雙和醫院義診。〈中和公所提供〉

區長楊薏霖表示，每年透過圍爐活動，讓區內獨居長者感受各界暖暖的心意，度過一個愉快的年節，也希望藉此拋磚引玉，未來有更多慈善團體，一起公私協力關懷獨居長者。此次活動由中和區公所主辦，中和區公所志願服務隊承辦，邀請區內135名列冊獨居長者共享社會溫暖，區公所特地準備保暖發熱衣送給長輩，同時結合民間慈善團體共襄盛舉。

《圖說》歲末送暖圍爐活動志工按摩。〈中和公所提供〉

餐會前由雙和醫院義診、志工義剪及社團法人中華造型藝術學會老師協助長者肩頸紓壓，並由財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮及南山福德宮致贈每位長者春節禮金與贊助圍爐餐費，佛光山永和學舍及佛光會雙和區第一分會至第八分會發揮愛心贈送每位長者福袋(日常用品)。

主辦單位也安排中和區碧湖社區發展協會二胡表演、百合愛心表演團的舞蹈表演，讓參加的長輩開心吃飯同時，能欣賞精彩表演。