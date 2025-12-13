關懷瓦倫西亞水患 發放救急啟善迴響

2024年十月，西班牙東部爆發百年水災，超過200人罹難、80萬人受災。一年多來，慈濟志工的關懷沒有停歇，最近，再次走進災區瓦倫西亞，用一場充滿溫度的物資卡發放行動，陪伴受災居民走過傷痛，懷抱希望。

2024年經歷水災重創後，當地居民的生活依然困頓，慈濟志工依然沒有缺席。兩個月來，逐戶家訪，評估需求，促成這場物資卡發放。

慈濟照顧戶 Isabel Caballero Villar ：「我再次感到興奮，因為您們幫助很多人，來自世界各地，還有在這裡 在瓦倫西亞，你們幫助我們很多，將繼續幫助我們，對我來說，成千上萬的感謝和一個吻。」

慈濟照顧戶 Maribel Solorzano ：「我感覺很好 我很幸運，非常感謝，慈濟為我們提供所有的幫助，真的 我認為我和其他人，他們也感謝所有的幫助。」

活動當天，每位志工分段上場分享，提到尚比亞失學孩童用石頭學習、愛能翻轉人生的故事，空氣裡滿是共鳴與感動。

慈濟志工 張堯華：「我們不要小看自己的潛力，我們每個人都有無盡的潛力，也有能力去幫助 助人，只要自己願意發願。」

志工 蘇善娜：「什麼是愛，你們所做的愛 理解和力量，我希望我們能接觸到更多人，希望我們繼續提供幫助，因為很多人需要幫助。」

愛心撲滿，是祝福自己、祝福別人的力量。 物資卡與結緣品的發放，活動的高潮。來自馬來西亞的鄭佩莉，在七月的發放後，再次加入，用行動傳遞感恩尊重愛。初次參與發放的譚淼說，擁抱，是最有力量的膚慰。

志工 譚淼：「深深地在裡面感受到大家的愛心，整體 很有愛的氛圍。」

志工也準備了環保材質製成的祈福天燈，當大家或高舉、或雙手合十的那刻，彷彿也點亮了心中希望。

