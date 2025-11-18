關懷盃記者會 陳義信鼓勵棒球小將勇敢追夢 (圖)

中國棒球聯賽CPB即將在2026年正式開打，日前網路上謠傳有上海兄弟一隊，且隊徽和中信兄弟相似，對此，亞洲棒球總會也發出聲明闢謠並無上海兄弟隊。不過CPB聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網路體育媒體報導，前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅「神全」林益全有望西進。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前