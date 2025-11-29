關懷盃／花蓮馬太鞍溪便道通車！ 卓榮泰向球員宣布：你們可以順利回家

記者張沛嘉／花蓮報導

行政院長卓榮泰（揮手）出席花蓮關懷盃開幕典禮。（圖／記者張沛嘉攝影）

今年9月樺加沙颱風重創花蓮，導致馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪便道被沖斷，原訂10月就要修復完工，沒想到11月10日又因為因鳳凰颱風2度被沖毀，行政院長卓榮泰29日下午到馬太鞍溪橋視察，隨後出席關懷盃活動，並向現場小球員宣布，「剛剛我們把橋做好了，你們可以順利回家」，現場職棒球員、花蓮小選手都發出歡呼聲。

11月29日中午12點「馬太鞍溪涵管便道」已經重新通車，行政院長卓榮泰29日下午到花蓮視察台9線馬太鞍溪橋重建及馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形，隨後到國福球場出席關懷盃開幕典禮，現場擁有62支隊伍，超過1000位球員，還包括許多職棒球星回家鄉指導小球員。

行政院長卓榮泰出席花蓮關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

卓榮泰現場宣布「今天你們從各個地方來，如果這2天你們是從光復以南的地方來，必須要繞一大圈才能來到這裡，但是剛剛那個橋已經做好了，大家可以順利回家，政府會讓東部鄉親，有一條安全、快速回家的路」，立刻引發現場歡呼聲。

另外因為許多球場都還在整修，關懷盃使用紅土球場讓小球員進行比賽，卓榮泰表示「紅土球場具有歷史意義，小球員沒有走過紅毯，現在把紅土當作紅地毯，未來走向國際、走向更高層級、走向未來的勝利。」

