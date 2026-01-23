關懷經濟弱勢族群 宏泰人壽推出保戶借款優惠利率

宏泰人壽保全部協理丁淑珍。

宏泰人壽持續落實對經濟弱勢族群的關懷，除於去年底發動「宏泰聚愛、暖助寒士」募款活動外，今年元旦再推出經濟弱勢保戶借款優惠利率方案。申辦期間自即日起至今年3月31日止，保戶如有資金需求，只要符合資格條件，檢附相關申請表格及身分資格證明文件，即可提出申請，或至各服務據點臨櫃辦理。

農曆新年將至，宏泰人壽以實際行動關懷經濟弱勢族群，於2025年底發起「宏泰聚愛、暖助寒士」員工募款活動，所募得款項用於贊助財團法人人安社會福利慈善事業基金會「寒士吃飽30」服務。除公益募款行動外，亦推出經濟弱勢保戶借款優惠利率方案，協助符合資格之保戶因應年節期間的資金需求。

宏泰人壽保全部丁淑珍協理表示，農曆新年期間，為照顧經濟弱勢保戶，固定於每年第一季辦理保險單借款優惠利率方案。可申請族群包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶以及特殊境遇家庭成員及經濟困難者。

其中，「經濟困難者」係指受聘員工因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪，或因雇主營收衰退而減少獎金，致實際收入減少者；亦包含攤商、自營商或自由工作者因營業收入下降或暫停營業者。

借款年利率計算方面，經濟弱勢保戶以年利率2.16%採單利計息。單一要保人名下保單最高累計借款金額為10萬元，自第1次借款日起算，借款期間最長可達3年；借款期間屆滿後，未償還的保險單借款將以年複利方式計息。