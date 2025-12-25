關懷肺癌晚期法親 用愛守護不棄希望

美國慈濟志工關懷罹癌法親，給予溫暖陪伴。

看到熟悉的身影出現在眼前，April的眼睛亮了起來。長時間陪伴她走過病痛的慈濟志工們一到，屋裡氣氛立刻熱絡起來。 志工們不定期的關心，歲末年節，也要帶來溫暖。

慈濟志工 April ：「去年我被診斷出肺癌晚期，很長一段時間，體重下降很多，幾乎無法下床，慈濟一直陪伴著我，幫我提供營養，我聽到很多無法前來的人，說慈濟志工為我祈禱，我真的很感激。」

時間拉回到去年，April說，當時人生跌進谷底，而志工們一直都在，幫忙張羅營養、陪伴生活，還有源源不絕的關心與祈禱，定期接受免疫療法，身體慢慢回穩後，她很清楚，讓她支撐下來的，不只是藥物。

慈濟志工 王惠平：「那一年我們做了英文見習培訓課程，剛好我那一年有機會，陪伴了幾個英文的見習陪伴，她是其中之一，後來有空，就會想來看看她，現在看到她慢慢地在恢復，真的替她很高興。」

April因為參加義診，被志工們感動而加入慈濟，投入訪視關懷、街友發放等活動，即使暫時無法外出，仍沒有停止付出，能說英文與西班牙文的她，常透過電話協助個案聯絡與翻譯。

慈濟美國總會副執行長 陳健：「她任何時候，都會想到上人，都會想到竹筒，都會推竹筒，包括像現在在生病的時候，每一個人來看她，她都要請他投這個竹筒，這麼多年下來，都很精進。」

April長年如一日的發心，讓人動容，她期許自己要珍惜每一天，回饋社會的愛。

