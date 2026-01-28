關懷退舍榮民長輩 新北榮服處春節送暖





新北市榮民服務處近日分別由李毓錫副處長及吳曉慧總幹事偕同國軍輔支單位、板橋榮家及臺北榮家代表等一行人，分赴中和區國軍單身退員宿舍「中和新莊退舍」及土城區「居安一莊」辦理第一季「加強退舍退員輔導及服務照顧聯繫會議」，共同訪慰年長榮民前輩，並致贈年節慰問品，提前祝福長輩們福壽安康、新年快樂！

李副處長探訪「中和新莊」退舍陳家光會長等二位長輩，陳會長感謝榮服處長年持續不斷的關懷問候，輔導員及社區組長經常前來噓寒問暖與協助，令其十分感動，頻頻致謝。吳曉慧總幹事前往「居安一莊」關懷慰問，閒話家常，傾聽榮民長輩生活情形。

新北市榮服處長林振生表示，目前新北市轄內單身退員宿舍有2處，分別為中和區「中和新莊」及土城區「居安一莊」退舍。退舍榮民長輩多屬單身年邁，平均年齡已逾92歲，榮服處長期關心長輩狀況，定期慰問與即時的協處，善盡關懷與照顧之責，讓服務照顧更趨完善。

