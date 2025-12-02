關懷退舍高齡榮民 士官團關懷小組攜手台北市榮服處送暖

【民眾新聞葉柏成臺北報導】士官團關懷小組范盛為及陳育誠偕同台中清泉小吃老闆娘蔡曉慧，今〈2〉日與臺北市榮民服務處處長黃信仁、服務組組長辜雅貞、輔導員及社區服務組長前往台北市信義區大我、吳興及大安區公館等單身退員宿舍關懷探視多位高齡榮民前輩。為表達對士官團關懷小組長期投入公益、持續支持榮民眷的肯定，臺北市榮服處特別致贈感謝狀，感謝其多年善行義舉。

黃信仁表示，第一代高齡榮民長輩多曾親身參與抗日、保衛臺澎金馬重要戰役及建設台灣，除了戰場上出生入死，為國家安全與社會穩定奠定重要基礎。退役後亦在各行各業持續貢獻心力，展現堅韌不拔的精神。

《圖說》士官團關懷小組陳育誠(左2)、范盛為(中)與黃信仁處長(右)關懷大我退舍高齡榮民徐秀斌(右2)，致贈禦寒毛毯與慰問金及桂格水解雞精。〈台北榮服處提供〉

此外；眷屬們更長年陪伴榮民前輩，默默承擔辛勞，奉獻同樣值得敬佩。他強調，榮民是國家社會珍貴的資產，他們走過動盪歲月、忍受艱困，雖年事已高，仍保持堅毅品格，值得後輩永續傳承與感念。

他說，士官團關懷小組將平日義賣紀念品所得與清泉小吃蔡小姐共同出資購買禦寒毛毯及準備慰問金，致贈給對國家及社會無私奉獻的榮民前輩，並提醒長輩近期天氣多變是心血管疾病好發之際，出門宜加衣保暖，長輩對大家的溫馨提醒備感窩心。

《圖說》士官團關懷小組范盛為(左)攜手處長黃信仁(右)關懷退舍高齡榮民，致贈慰問金讓伯伯感到相當欣喜備感窩心。〈台北榮服處提供〉

黃信仁期盼未來雙方持續攜手，擴大社會正能量，並呼籲更多善心人士、企業與團體加入關懷行列，讓曾為國家奉獻的英雄及其家庭獲得更多陪伴、支持與肯定，使溫暖長存，也讓社會更為和諧。