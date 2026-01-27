關懷送暖不間斷 新北榮服處春節前慰問住院榮民

【記者葉柏成／新北報導】新北市榮民服務處為讓住院休養的榮民長輩在過年佳節前夕感受社會溫暖與關懷，日前由總幹事吳曉慧率領同仁，前往臺北榮民總醫院蘇澳分院及員山分院，親自探視住院中的新北市榮民長輩，並轉達輔導會的春節祝福與問候。榮服處長林振生表示，未來榮服處也將持續結合各項資源，提供更周全的服務與照顧，讓榮民及其眷屬安心、放心。

吳曉慧首站前往臺北榮總蘇澳分院，在院方護理部督導及社工室人員陪同下，逐一向住院榮民及家屬致意，關心長輩們的身體狀況與生活起居，並致贈營養保健品，祝福大家早日康復、平安迎新春。榮民長輩對吳總幹事一行人的到訪感到十分欣喜，有的含蓄點頭回應，有的以比讚、敬禮等方式表達感謝，病房內洋溢溫馨感人的氣氛。

《圖說》吳曉慧總幹事(右)向住院榮民送上春節祝福，陳爺爺(左)欣喜比讚。〈新北榮服處提供〉

隨後，吳曉慧一行轉往員山分院，慰問多位高齡住院榮民。她偕同院內社工師與護理師，向鄭爺爺、劉伯伯等人親切寒暄，詳細了解其療養情形，並致贈春節祝福與保健禮盒，叮嚀長輩安心休養、保重身體。在榮院醫療團隊的細心照護下，長輩們的健康狀況逐漸穩定，也特別向長期辛勞付出的醫護人員表達誠摯感謝。

《圖說》吳曉慧總幹事(左)至蘇澳榮院慰問榮民陳伯伯(右)，並致贈營養保健品。〈新北榮服處提供〉

新北榮服處長林振生表示，部分榮民因身體因素，春節前夕仍需留院治療，無法返家與家人團聚，榮服處特別規劃此次慰問行程，希望透過實際行動傳遞關懷與祝福，讓榮民長輩即使在醫院過年，也能感受到如家人般的溫暖支持與陪伴。未來榮服處也將持續結合各項資源，提供更周全的服務與照顧，讓榮民及其眷屬安心、放心。