關懷長者賀耶誕 溫馨聚餐互祝福

提前歡度耶誕，澳洲雪梨的慈濟志工，陪伴社區長者用餐，還貼心地準備耶誕禮物。

竹簾鋪上海苔，再放上各種顏色的蔬菜，提前歡慶耶誕，雪梨慈濟志工前往郊區的登達斯社區，為長輩送餐。

慈濟志工 廖奕君：「登達斯社區最主要是，他們是低收入，還有一些，比較困難的家庭，所以我們就用蔬食的方式，做這樣的共善。」

雪梨慈濟志工，與這個社區的居民，已結緣五個年頭，團聚的佳節快到了，當然也希望社區裡的長輩，都能感受到團圓的氛圍。

居民 克莉絲汀：「我很高興你們來到這裡，為人們的生活帶來快樂，大家也真的都很喜歡你們。」

居民James Mao：「年紀大了，很怕孤單的，志工是對我們幫助很大的，我們有很多人都不會講英語，然後他們幫助我們，幫我們翻譯，很開心。」

居民 卡姆西亞：「我喜歡和慈濟(人)在一起，因為在這裡，我感覺像在家一樣，因為我想念在馬來西亞的家，我喜歡這裡的社群，也喜歡到這裡分享知識 ，不然平常我總是獨自一人在家。」

志工不只陪伴社區長輩用餐，也送出40個食物銀行的物資包，提前與大家歡度佳節。

