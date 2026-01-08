關懷雲林家扶堅毅媽媽 大中華記協盼社會善心溫暖寒冬

（記者林富貴／雲林報導）大中華記者友好交流協會於8日展開「公益關懷之旅」，蒞臨雲林家扶中心關懷受服務家庭，探訪一戶因家中主要經濟支柱父親於去（114）年12月因多重疾病併發症過世，留下母親獨力扶養三名子女的弱勢家庭，並致贈慰問金，為寒冬注入溫暖力量。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

雲林家扶中心主任廖志文表示，該戶家庭育有三名子女，分別就讀大學四年級、大學一年級及高職二年級，目前全家僅靠母親從事到宅清潔工作維持生計。父親生前長期罹患糖尿病、腎臟病及肝癌等疾病，最終於114年12月27日病逝，龐大的醫療與喪葬費用讓家庭經濟雪上加霜。此次大中華記者友好交流協會的即時關懷與實質協助，對家庭而言猶如寒冬中的暖流。

大中華記者友好交流協會理事長林富貴肯定李媽媽堅毅扛起家計的勇氣，也高度讚許孩子們的懂事與努力。林理事長指出，三名子女不僅學業表現優異，獲得家扶助學金支持，就讀大四的哥哥更立志報考警察學校，希望未來能減輕家庭負擔；妹妹則是木球運動好手，屢次在各項比賽中獲獎，展現不凡實力。林理事長特別勉勵李媽媽教養有方，培養出孝順又貼心的孩子。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

此次公益關懷之旅由林富貴理事長率領3位協會成員同行，在2026年伊始即馬不停蹄投入公益行動，除實際支持弱勢家庭，也肯定雲林家扶中心長期在扶幼濟貧、急難救助及助學金推動上的努力。林理事長也感謝家扶社工以同理心陪伴受服務家庭，提供實質援助與心理支持，成為弱勢家庭重要的後盾。

雲林家扶中心對大中華記者友好交流協會於新年度首月即蒞臨舉辦公益關懷活動表達誠摯感謝，期盼透過社會各界的愛心串聯，在寒冬中為需要幫助的家庭送上溫暖，也勉勵家扶親子彼此扶持、攜手度過難關，迎向更光明的未來。

