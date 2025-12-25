關懷青少年心理健康 張老師呼籲用心傾聽用愛陪伴

記者蕭宇廷/臺中報導

關懷青少年的心理健康，臺中「張老師」中心臨近歲末，特別公布青少年性價值觀調查結果，並分享近年來在青少年心理健康服務上的實務經驗。主委張麗莉表示，「用心傾聽、用愛陪伴」，始終是「張老師」的服務核心；期待透過持續的陪伴與專業支持、讓青少年在成長過程中不再孤單，並在關係中做出更安全的選擇。

臺中「張老師」中心是近日在陸府植深館，發布，「愛～陪伴向前行．讓愛延續2026」調查報告。調查顯示，青少年對性知識的正確理解約占7成、仍有約2成表示「不知道」；另有1成存在錯誤觀念；也有將近10.6%學生同意，可以為了滿足雙方的生理需求，你情我願是可以發生性行為。

針對「未滿16歲的雙方發生性關係，即使是在兩情相悅的情形下、也是違法的？」答「錯」的比例將近10.5%、回答「不知道」也高達16.3%。

外埔國中校長翁麗鳳指出，從教育現場觀察，臺灣青少年的性知識來源多為新聞媒體與網路內容；學校與家長應正視全面性教育的重要性，而非把性議題視為禁忌或問題。

青少年有權利獲得正確、充足的性資訊，學校也應持續推動以「性別平等、相互尊重」為基礎的性與情感教育，協助孩子學習尊重自己與他人。

張社工師則從實務中分享，許多青少年在親密關係中，常因缺乏正確資訊與界線概念而承受風險。透過與青少年討論關係界線，有助於建立「保護自己、尊重他人」的性價值觀。

同時，與青少年建立一段正向且可被信任的「與大人之間的連結」，能提升其在遇到壓力與困境時的求助意願，讓問題能在安全中被看見與處理。

黃心理師也補充指出，調查顯示青少年在求助時，多半優先向老師或同儕尋求協助，僅有極少數會向父母或家人求助，顯示「說出口」對青少年而言並不容易。這也提醒家長，在日常互動中多傾聽、少責備，讓孩子感受到支持與理解，才能在關鍵時刻願意主動求助。

臺中「張老師」中心總幹事林家正，會中也分享113至114年度的服務成果，並呼籲社會大眾與家長，重視陪伴青少年的五大關鍵行動如下，1.傾聽與支持：當有人願意聽見與理解，能有效降低青少年的壓力與不安。

2.價值與界線：協助青少年建立清楚界線，學會保護自己並尊重他人。3.尊重與保護：在關係中培養尊重他人身體與意願的態度，避免風險與傷害。4.勇敢求助：遇到困難時，鼓勵青少年主動求助、不必獨自承擔。5.自我照顧：提醒家長與青少年都要照顧好身心狀態，必要時善用社會資源。

張麗莉強調，預防重於治療，「張老師」將持續透過1980安心專線、校園講座及多元心理健康服務，成為青少年與家庭最溫暖且堅實的後盾；衷心希望在生命中多放入一些愛，從幼小的幼苗開始培養他們堅強的心智。 活動中並致贈《青春攻略》給臺中市教育局，象徵公私協力共同守護青少年心理健康的決心。

教育局代表、督學劉黛麗及專員江佳鍹也提到，「孩子在學校不只學習知識，更需要愛與陪伴。」感謝「張老師」持續為教育第一現場提供很好的輔導資源；期盼結合政府、校園與地方單位的力量，共同為青少年的心理健康努力，讓愛持續延續。

而「張老師」也對一直以來、大力贊助且支持著「張老師」的社會各界及熱心企業與個人深深致謝，包括大毅建設、金可集團、生產力建設集團、味丹企業、拓凱實業、根園建設、春耕不動產經紀、豐穀建設開發、財團法人陸府生活美學基金會、龍寶建設、麗明營造、錦有企業、欣中天然氣、名傑營造、戴育澤建築師事務所，以及張幼琳、陳春雄、許進興、謝德煌及陳賢民等；期許之後仍能與「張老師」在公益服務的道路上同行，共同守護青少年的心理健康。

