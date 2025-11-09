「關懷食在 據點有愛」雲林縣聯合成果展 張麗善表揚績優長青食堂、據點及志工

張麗善縣長出席表揚績優長青食堂、據點及志工，肯定為民服務無私奉獻精神。（記者劉春生攝）

▲張麗善縣長出席表揚績優長青食堂、據點及志工，肯定為民服務無私奉獻精神。（記者劉春生攝）

雲林縣政府於今十一月九日運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助辦理愛老總綱領-【食】、【衣】、【養】、【學】一一四年雲林縣「關懷食在 據點有愛」聯合成果展。匯集社區照顧關懷據點、巷弄長照站、長青食堂，透過全縣據點及食堂志工、長輩及幹部的動態展演，以及雲林縣各據點及食堂靜態成果展示，讓各據點及食堂相互觀摩研習。希望藉此激發社會大眾對長輩關懷的重視，鼓勵長輩積極參與社會活動，營造專屬高齡健康活力與生命價值的舞台。

廣告 廣告

為鼓勵雲林縣據點與食堂之辛苦付出，張麗善縣長上午親臨表揚雲林縣二十一個長青食堂績優單位、一百一十八位長青食堂績優志工、三個據點服務滿十年以上績優單位及七十九位據點服務滿五年以上績優志工 (其中雲林縣四湖鄉羊調社區發展協會-吳黃麗珠君、民國二十三年次、九十一歲；林?君、民國二十四年次、九十歲，為年紀最長之兩位志工)，受表揚志工平均年齡六十八歲，發揮老有所養，老有所用之精神。

縣長張麗善表示，此次補助型據點服務滿十年以上績優單位表揚三單位，皆為一零四年開辦據點，目前服務十時段，雲林縣斗六市崙?社區發展協會儘管初期參與人數不多，但在理事長與志工們的努力下，據點課程從帶動唱與簡易桌遊，逐步擴展到國畫、烏克麗麗、陶笛、手作縫紉等多元課程，成功吸引長者，讓參與人數從最初的十人，穩定成長到二十五至三十人，期透過「活到老、學到老」的精神，開創長輩精彩的第三人生。雲林縣斗六市長安社區發展協會積極打造一個充滿活力的共生社區，這裡的居民們展現出高度的向心力，共同落實「在地人照顧在地人」的理念，目標不僅是讓長者「在地老化」，更要實現共生社區的願景，讓不同世代的居民能互助合作，共享資源，共同成長。社團法人雲林縣蔦松國中校友會讓長者們走出家門來到據點參與各項活動，消除三等老人，每堂課程都安排多元的講師，讓長者們的學習充滿歡樂氛圍，讓人人都能樂活、在地老化；從一時段到現今的十時段，長者們都有選課的權力，因此，每堂課程的長者不見得都是同一批人，長者們亦不會因課程而感受到壓力，每日都風雨無阻開心的來到據點參與課程。

雲林縣政府積極推展社區照顧關懷據點服務及長青食堂服務計畫，截至一一四年九月長青食堂共設有一百九十七處，社區照顧關懷據點設有兩百處，以支持性補助方式，鼓勵雲林縣立案之各社區等社會團體投入社會福利網絡，期建立自主運作模式，發揮社區照顧之互助精神，結合政府部門及民間團體共同營造永續、健康、友善長者之社區環境。

張麗善縣長強調，社區照顧關懷據點與長青食堂的服務能夠如此蓬勃發展，除了鄉親長輩能夠走出家裡，到社區照顧關懷據點參與活動，到長青食堂一起共餐、聊天互動之外，在背後提供服務的各工作人員與志工夥伴尤其重要。她代表雲林縣鄉親長輩感謝所有志工好朋友願意犧牲時間精力為民服務奉獻，也希望大家都能成為縣政發現的眼睛，發揮熱心、同理心與縣府共同關心需要幫助的鄉親。

社會處長林文志補充，雲林縣政府相當重視弱勢並積極辦理多元社會福利措施，響應聯合國永續發展目標及落實CEDAW性別平等精神，營造性別友善環境。因應雲林縣人口老化超高齡化社會來臨，今年更整合推動【雲林縣愛老總綱領】全面就長者食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等十大面向擴大服務及增進縣內長者福利，如：「行」的面向，補助社區團體辦理「花甲銀遊樂雲林」活動，運用敬老愛心卡搭乘縣內公車遊雲林；並持續開辦長青食堂、設置社區照顧關懷據點、辦理動態表演時尚走秀、開設樂齡學習中心及辦理長青學苑、推動雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫，透過雲林在地社區的工作推展模式並落實「雲林縣愛老總綱領」-「食、衣、養、學」的面向，藉由共餐的機會鼓勵長輩們多出門走動，同時參與社區中運動、學習等多元課程，實現在地老化及多元連續服務之目標。希望帶給縣民一個幸福宜居高齡的健康環境，建構全面性老人照顧服務網絡，各種措施均響應聯合國永續發展目標 SDG一 終結貧窮、SDG二消除飢餓、SDG三健康與福祉。

今一一四年雲林縣愛老總綱領-【食】、【衣】、【養】、【學】「關懷食在 據點有愛」聯合成果展，雲林縣長張麗善、縣政總顧問張清良、立法委員張嘉郡、縣府社會處長林文志、縣議員黃美瑤、斗六市長林聖爵、莿桐鄉長廖秋蓉、林內鄉長劉姿言、斗六市民代表會副主席黃尤美親臨共襄盛舉，另陳永修及陳芳盈議員也派團隊到場支持。