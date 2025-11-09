關懷食在 據點有愛 雲縣聯合成果展

張麗善縣長出席表揚績優長青食堂、據點及志工，肯定為民服務無私奉獻精神。（記者劉春生攝）

雲林縣政府於昨（九）日運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助辦理愛老總綱領-【食】、【衣】、【養】、【學】一一四年雲林縣「關懷食在據點有愛」聯合成果展。匯集社區照顧關懷據點、巷弄長照站、長青食堂，透過全縣據點及食堂志工、長輩及幹部的動態展演，以及雲林縣各據點及食堂靜態成果展示，讓各據點及食堂相互觀摩研習。希望藉此激發社會大眾對長輩關懷的重視，鼓勵長輩積極參與社會活動，營造專屬高齡健康活力與生命價值的舞台。

為鼓勵雲林縣據點與食堂之辛苦付出，張麗善縣長上午親臨表揚雲林縣二十一個長青食堂績優單位、一百一十八位長青食堂績優志工、三個據點服務滿十年以上績優單位及七十九位據點服務滿五年以上績優志工（其中雲林縣四湖鄉羊調社區發展協會-吳黃麗珠君、民國二十三年次、民國二十四年次、九十歲，為年紀最長之兩位志工），受表揚志工平均年齡六十八歲，發揮老有所養，老有所用之精神。

縣長張麗善表示，此次補助型據點服務滿十年以上績優單位表揚三單位，皆為一零四年開辦據點，雲林縣斗六市長安社區發展協會積極打造一個充滿活力的共生社區，這裡的居民們展現出高度的向心力，共同落實「在地人照顧在地人」的理念，目標不僅是讓長者「在地老化」，更要實現共生社區的願景，讓不同世代的居民能互助合作，共享資源，共同成長。社團法人雲林縣蔦松國中校友會讓長者們走出家門來到據點參與各項活動，消除三等老人，每堂課程都安排多元的講師，讓長者們的學習充滿歡樂氛圍，讓人人都能樂活、在地老化；從一時段到現今的十時段，長者們都有選課的權力，因此，每堂課程的長者不見得都是同一批人，長者們亦不會因課程而感受到壓力，每日都風雨無阻開心的來到據點參與課程。