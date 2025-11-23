關懷馬太鞍溢流災戶 花蓮慈濟安心家訪

慈濟11月22日前往萬榮鄉明利村進行災戶安心家訪，當地青年協助帶路。

慈濟關懷受到馬太鞍溪堰塞湖溢淹的萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里災戶，11月20、22日慈濟慈善事業基金會社工與慈濟志工分別前往鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村進行共50多戶的安心家訪，致上祝福禮、慰問金，挨家挨戶了解災區的受災情形與需求。萬榮鄉明利村受災鄉親朝先生說：「非常謝謝你們，我們會永遠保持健康的心態。」沈先生的住家跟工作室都受災，他表示這筆慰問金要用來恢復家園跟買小孩子的用品，感謝慈濟的愛。

鳳凰颱風外圍環流帶來的豪雨再次讓馬太鞍溪生成堰塞湖，溢淹後造成萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里受災。慈濟在溢流前已關懷當地照顧戶，災後透過當地公所、村長了解當地災民需求。交通狀況陸續恢復，慈濟社工與志工前往關懷，並將需持續關懷者造冊，後續將會持續關懷。

慈濟11月22日前往萬榮鄉明利村進行災戶安心家訪。

萬榮鄉明利村村長林萬成表示，明利村分上、中、下部落，這次受災主要在中部落第4鄰民眾約31戶。這裡原本不在撤離範圍，但我認為不安全有提醒村民保持警戒。

林萬成村長跟兒子都有上山觀察溪水情形，收到堤防溢流訊息時，原本要上山確認，發現來不及趕快把民眾撤離，有的民眾煮晚餐到一半來不及關瓦斯就快逃，後來才再趕回關瓦斯。林萬成表示，謝謝各界表達關懷，但目前家戶都還沒整理好，也擔心再溢流，因此建議物資先不進來。發生事情到現在由縣府與國軍協助，受災區域目前缺電，有的民眾只能用簡易自來水。

部分災戶的住家原址只剩土石，慈濟致上祝福禮、慰問金，給予關懷。

慈濟志工11月22日在明利村村長及當地人協助引導，分多條動線前往受災住戶家。受災鄉親向志工表示，目前住在縣府安置的民宿，原本預定住到11月底，有聽說可再延期，但目前被安置的地方無法煮飯，多數只能吃外食。

明利村部落溪水大排旁，過去有鐵皮屋住家，溢淹後為清除土石，加上被土石沖刷毀損，房子被拆掉。其中一個災戶黃小姐表示，目前雖能暫時住在民宿，但是期限到也是得找房子住。民宿無法煮食，只能吃外食，慈濟給予的祝福禮有許多沖泡即食的食物，還有慰問金，幫助很大，慰問金可以用來作為未來租房子用及購買生活用品。

慈濟致上祝福禮、慰問金，給予受災鄉親關懷。

陳小姐向志工分享自己事發至今一直在提醒把心沉澱下來，她說：我們就是邊走邊看，這段時間我要工作、顧母親、整理家裡，心情起伏大做不好事情。被撤離後我們一開始是進不來，我們這裡不只有泥巴、還有石頭，所以一開始都是國軍協助用器具挖。我們也很擔心後續又發生一樣的問題，所以縣府跟慈濟提供的慰問金都只能先存起來，等真正安全才能做復建家園。

(撰文/攝影：陳誼謙)