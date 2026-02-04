關懷騰雲里長者 正心會立春送暖祈福

【記者葉柏成/新北報導】世界佛教正心會秉持 世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛教戒及觀世音菩薩「大悲行願 無處不現」之精神，今天〈4日〉剛好是立春，正心會執行長陳和慧帶領師兄姊一起到萬華騰雲里關懷弱勢族群。由里長李重華代表接受，並感謝該會對當地的關懷，每一年都帶來物資關懷里民，希望所有弱勢家庭都能得到佛法加持。

《圖說》立春送暖佛教正心會公益關懷萬華區騰雲里老人致贈加菜金及物資，大家一起恭誦佛號。〈正心會提供〉

陳和慧表示，正心會指導金剛上師恆性嘉措仁波且指示弟子，將佛陀所教導的「十善」、「四無量心」特別是十善中的「布施」落實於生活當中，取之於社會用之於社會，十多年來與萬華區騰雲里李重華里長關懷鄰里，此次準備了老人共餐加菜金、襪子等送到里上，又剛巧遇到老人共餐活動，長輩們都非常開心收到暖襪及加持的手珠。

她特別跟大眾一起恭念觀世音菩薩聖號，希望每一位收到物資的人，都能感受到諸佛菩薩的護佑加持，升起恭敬心常念佛號，必能得到佛力加持，轉業轉運。

《圖說》立春送暖佛教正心會公益關懷萬華區騰雲里老人致贈加菜金及物資。〈正心會提供〉

陳和慧盼大眾都能皈依三寶，恭聞 南無第三世多杰羌佛宣說法音，諸惡莫作，衆善奉行，從一點一滴的種因而得到結果，祈請 南無第三世多杰羌佛 南無本師釋迦牟尼佛 為國泰民安、世界和平、一切眾生永昌祈福。