關懷高齡榮民眷 臺北市榮服處寒冬送暖傳溫情

【民眾新聞葉柏成臺北報導】臺北市榮民服務處副處長徐木生今〈23〉日偕同輔導員及社區服務組長，前往內湖區轉達輔導會嚴主委關懷高齡榮民眷，並致贈保溫杯，在寒冬時節送上溫暖與貼心祝福。長輩們在收到保溫杯後紛紛表示，寒冷天氣中隨時能飲用熱水十分實用，對榮服處細心關懷與貼心服務表達由衷感謝，現場氣氛溫馨融洽。

《圖說》關懷高齡榮民眷之成李碧珠。〈臺北市榮服處提供〉

訪視中，徐木生特別向長輩宣導冬季居家用電安全，提醒定期檢查電線、插座及延長線使用情形，避免老舊或超載用電，以防火災意外發生。同時，結合今天致贈的保溫杯，叮囑長輩多補充溫熱飲品，注意保暖與身體狀況，減少低溫造成的不適與健康風險。

《圖說》關懷高齡榮民眷之胡隆海。〈臺北市榮服處提供〉

榮服處表示，此次關懷對象中，97歲的蘇伯伯行動能力尚可，精神狀況良好，平日與子女同住，家人能即時協助其生活起居與就醫需求，生活情形穩定。

另一位年逾93歲的何阿姨因行動不便，改居一樓雜貨店空間以利日常出入。雖伴隨記憶力退化，何阿姨仍能維持良好的生活自理能力，日常起居可自行安排，展現長者堅毅與自立的一面。