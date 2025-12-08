關指部機步1營戰備偵巡 強化臨戰應變能量

記者葉軒瑜／新北報導

為提升防衛戰力，陸軍關渡地區指揮部機步1營昨日在新北地區實施戰備偵巡訓練，在實戰化訓練指導下，官兵駕駛CM32裝步指揮車及CM34裝步戰鬥車等各式車輛，依想定進行搜索、警戒及戰鬥演練等課目，藉此驗證機動裝載整備與戰術指揮程序，進而磨練官兵戰技，維護重要目標安全。

重要目標防護演練 深化戰場經營

昨日清晨時分，關指部機步1營官兵完成機動裝載整備，開始依照想定路線朝目標區挺進，各戰術車輛依作戰編組行動，由車長負責敵情與路況偵察，並協同駕駛及甲射士等乘員，分別運用30公厘鏈砲、40榴彈槍及T74V1同軸機槍等車載武器，迅速建立射界，進行各項戰術動作。

抵達目標區後，官兵隨即下車戰鬥，透過環形警戒、交互掩護與戰鬥隊形編成等方式，對周邊地區展開搜索。過程中，各組也操作建制武器模擬接敵戰鬥，以及同袍遭敵襲擊，緊急進行戰傷救護演練，進一步驗證敵火下自救、互救的能力，以累積作戰經驗，深化戰場經營。

官兵依敵情想定進行搜索、警戒及戰鬥演練等課目，有效驗證戰術指揮程序。（記者葉軒瑜攝）

關指部機步1營昨日實施戰備偵巡訓練，派遣CM34裝步戰鬥車等各式車輛，執行重要目標防護演練。（記者葉軒瑜攝）

抵達目標區後，官兵實施下車戰鬥，強化臨戰應變能力。（記者葉軒瑜攝）