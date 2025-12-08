【關指部機步1營戰備偵巡】用不平凡守護日常 勤訓精練淬戰力

記者葉軒瑜／專訪

國軍長期投入戰備偵巡等實戰化訓練，不僅有效強化戰技，也進一步展現守護家園的決心。陸軍關指部機步1營機步2連班長朱展宏中士表示，此次執行戰備偵巡訓練，目的在提升官兵對作戰地境的熟稔度，深化戰場經營；從此次戰術規劃、機動裝載、現地勘察車輛機動路線，乃至最後模擬作戰，皆使官兵更能了解實際戰場景貌，以及機動路線可能面臨的突發狀況，驗證各項應變處置作為。

朱展宏進一步表示，戰備偵巡不只是單純的道路行駛，而是藉由機動過程，依據敵情威脅、兵火力調整等想定狀況進行臨機處置。其中，除了發揮專業戰技，同袍間更須相互信任，「把每一次的訓練都當作自我提升戰技的重要機會」，並帶領成員一起進步，以團結合作達成作戰任務。

另一位班長楊宗霖中士則說，在城市與山區地形交錯的新北地區，身為甲車車長必須即時掌握死角、涵洞、岔路等影響因素，並透過通信頭盔與組員溝通培養團隊默契，他認為正是慎重看待日常訓練，部隊才能在關鍵時刻發揮堅實戰力，用不平凡來守護每一個日常。

關指部機步1營機步2連班長朱展宏中士。（記者葉軒瑜攝）

關指部機步1營機步2連班長楊宗霖中士。（記者葉軒瑜攝）