關指部機步1營手榴彈實彈投擲 提升抗壓能力

記者林睿奕／桃園報導

陸軍關渡地區指揮部機步1營昨日實施手榴彈實彈投擲訓練，官兵實際操作MK2手榴彈，在陣地教官指導下，採扭腰、轉體等發力方式，將手榴彈投擲至目標區，除強化官兵實際操作武器裝備效能外，也透過實彈爆炸的震撼力，提升戰場抗壓能力。

為強化官兵基礎戰技，並為即將到來的基地鑑測進行專精訓練，關指部機步1營昨日前往桃園地區，實施手榴彈實彈投擲訓練，依序進行投擲空操練習及實彈投擲，並由步訓部派遣教官至現場實施督導，確保實彈投擲訓練安全無虞。

過程中，官兵首先進行投擲空操練習，透過口令複誦熟悉流程，並同步調整投擲姿勢與發力技巧，確認官兵掌握投擲要領。接著，陣地指揮官以口令引導，陸續前往彈藥交付所領取MK2手榴彈，隨即走向投擲陣地準備投擲。

隨後，官兵大聲向陣地教官報告級職、姓名及慣用手，同時陣地教官透過投擲者回報的語氣與神情，判斷當下其心緒狀況是否適合進行實彈投擲。進入陣地後，教官依序引導官兵撥開安全夾、拉出保險銷，「手指目標物，投擲預備，投彈！」官兵即刻奮力揮動手臂投出手榴彈，旋即訓場爆炸聲四起，火藥引爆瞬間揚起煙硝與塵土，除展現官兵平時勤訓戰技成果，更強化戰場抗壓能力。

「手指目標物，投擲預備，投彈！」官兵即刻奮力揮動手臂投出手榴彈。（記者林睿奕攝）