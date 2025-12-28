關指部機步2營戰備偵巡 驗證機動防護戰力

記者陳彥陵／臺北報導

國軍全天候堅守崗位，不論晴雨、平時或是假日，均持續投入訓練，陸軍關渡地區指揮部機步2營昨日實施戰備偵巡訓練，派遣CM32裝步指揮車、CM34裝步戰鬥車等各式輪型車輛，依想定狀況機動前往戰術位置，遂行重要目標防護演練，驗證戰術機動與臨戰應處能力。此次訓練模擬敵軍對我重要目標實施突襲，戰備部隊接獲命令後，立即進行機動前整備，確保油、水、電系及裝備妥善能支持作戰遂行，隨即實施戰術機動。

儘管氣溫偏低、下著綿綿細雨，車隊仍確實向四周保持警戒，確保行軍過程安全無虞，並迅速抵達目標地區。隨後官兵編組戰鬥隊形遂行下車戰鬥，同時戰備部隊長實施命令下達，依現場地形地物及隱掩蔽條件，分配警戒、搜索範圍；亦模擬各式狀況，考驗官兵戰鬥指揮與戰技應用能力，扎實提升整體防護戰力。

正如軍備局209廠生產的「雲豹八輪甲車」，多年來肩負守護國人的使命，昨日陸軍關渡地區指揮部機步2營更於天候不佳狀況下，駕駛雲豹甲車執行戰備偵巡訓練，精進國軍戰力。(記者陳彥陵攝)

關指部機步2營戰備部隊昨日實施戰備偵巡訓練，到達目的地後，官兵立即下車實施警界。（記者陳彥陵攝）

官兵於機動過程中向四周警戒，確保安全。（記者陳彥陵攝）