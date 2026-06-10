關指部砲兵營基地專精開訓 強化部隊戰力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者陳彥陵／綜合報導

關指部砲兵營日前舉行基地專精開訓典禮，由作戰副指揮官張上校主持，全體參訓官兵精神抖擻、士氣高昂，以整齊劃一的隊伍接受校閱，展現投入基地訓練的決心與信心；並將秉持積極負責態度，依照計畫落實各項整備工作，以高標準完成任務，厚植部隊整體戰力。

張副指揮官肯定官兵平日執行各項戰訓任務的努力與成果，並勉勵全體人員珍惜專精期間各項訓練，完成各項專長測驗與課目演練，持續精進專業職能，強化個人及團隊作戰能力，為後續基地訓練奠定良好基礎。

關指部日期辦理砲兵營基地專精開訓典禮，強化部隊戰力。（關指部提供）