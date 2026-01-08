關新路延伸工程突破！新竹市交棒竹縣補齊路網缺口

新竹市東區關新路延伸銜接新竹縣公道路工程，在「園縣市高峰會」會議中取得突破，後續將由竹縣府接續辦理規畫設計與工程施作。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市東區關新路延伸銜接新竹縣公道路工程，在「園縣市高峰會」會議中取得突破，新竹市政府、新竹縣政府及新竹科學園區管理局三方，已就用地取得方式及工程經費分擔達成共識，後續將由竹縣府接續辦理規畫設計與工程施作，為關埔地區及大新竹交通路網補齊關鍵缺口。

市長高虹安指出，民國112年3月視察關新路延伸段工程時，發現道路僅施作到縣市交界「柯子湖溪左岸」，未能銜接新竹縣公道路，形成路網斷點。市府隨即啟動跨縣市協作機制，主動與竹縣府及竹科管理局展開協調，歷經近3年持續溝通與整合，終於在此次園縣市高峰會凝聚共識，由竹市接續交棒竹縣，展現跨縣市攜手推動交通建設的實質成果。

地政處長何憲棋表示，市府為推動關新路延伸銜接公道路，早於112年6月即提案至「縣市溝通整合平台」，請竹縣府接續開闢，並於同年7月向內政部國土管理署提出書面建議，協助推動柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區，透過都市計畫變更作為道路用地，補齊關新路銜接公道路的關鍵缺口。

其後，市府於113年3月再提案至「園縣市高峰會」，與竹縣府及科學園區管理局共同研商開闢事宜，並於同年4月持續討論路型設計及經費補助方向。

何憲棋指出，在土地變更使用部分，竹縣府已於113年11月正式向內政部提送都市計畫變更案，並於114年6月獲都市計畫委員會專案小組原則同意；經費部分，市府已於114年11月邀集竹縣府及竹科管理局研商用地取得及工程經費分擔方式，並在此次園縣市高峰會獲得三方共識。

目前關新路銜接公道路新闢工程已由竹縣府辦理規畫設計，預計今年完成都市計畫變更程序，並於116年辦理用地取得及工程發包。全線完成後，將有效串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區交通動線，完善關埔地區對外路網，強化大新竹生活圈整體交通機能。

