關於《科學怪人》的六件事／性感男星變身經典怪物 《水底情深》名導重塑經典

《科學怪人》。（圖／Netflix）

奧斯卡名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）帶來Netflix新片《科學怪人》，一直以來都想改編這經典著作的他終於如願，並邀來奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、米亞高絲（Mia Goth）、克里斯多夫華茲（Christoph Waltz）、菲利克斯卡默勒（Felix Kammerer）等卡司主演。

吉勒摩戴托羅一直以來打造過多部奇幻、怪奇美學巨作，包括《地獄怪客》、《羊男的迷宮》、《水底情深》等，此次賦予被改編過數次的《科學怪人》全新風貌，電影前段科學家維克多講述自己的故事；後段則以怪物的角度為主，重現流傳至今的震撼故事。

伊莉莎白和怪物片中有段相知相惜的情愫。（圖／Netflix）

和原著的差距

本片改編自瑪麗雪萊1818年的小說，吉勒摩戴托羅強調這次並非最忠於原著的版本，因為米亞高絲飾演的伊莉莎白幾乎被重新塑造；奧斯卡伊薩克飾演的維克多也被賦予全新的背景故事。

伊莉莎白角色在原著中相當被動、戲分不多。而在電影裡，她非常獨立、很有自我想法，對昆蟲很有興趣，卻不被理解。原著中，怪物在伊莉莎白和與維克多的新婚之夜為報復而殺死她時，才首次相遇；但在電影裡，怪物和伊莉莎白有多次互動，伊莉莎白更是唯一對他表現出同理心的人，甚至為了保護他而犧牲。

對瑪麗雪萊而言，《科學怪人》的世界是極度父權的，書中所有的女性角色，基本上都成了父權體制下的犧牲品，但本片沒有讓這一點顯得太過直白和沉重。吉勒摩戴托羅也賦予怪物人性，將這個怪物塑造成了一個悲慘可憐、被觀眾同情的形象，強調他每次殺戮都是出於自衛。尤其原著有段情節是怪物與失明老人的相處，通常不太會被搬上大銀幕，吉勒摩戴托羅卻選擇呈現兩人之間的友誼，最後更讓怪物活了下來。

米亞高絲飾演的伊莉莎白和原著設定相差許多。（圖／Netflix）

奧斯卡伊薩克飾演瘋狂科學家

奧斯卡伊薩克飾演的維克多打造出怪物，自負的他從小被父親高壓教育、忽視，最後創造出怪物後，也用近乎不人道的方式對待怪物。

其飽受創傷的性格總是狂野、自負、憤怒，他將維克多創造怪物的行為解讀為試圖復活自己受傷童心的舉動，「那份痛苦讓他甚至無法直視，所以他選擇試著摧毀它。而這個從死亡中被喚回的孩子，則必須追隨他到天涯海角，只為了原諒他。」

奧斯卡伊薩克飾演的維克多打造出怪物。（圖／Netflix）

奧斯卡伊薩克的詮釋方式

奧斯卡伊薩克表示雖然角色陰暗，但他演來卻出乎意料地愉悅。他和導演吉勒摩戴托羅討論過許多，包括這角色其實更像是一位藝術家，而不是科學家，「他在空間中的移動方式，就像一位音樂家，像是王子（Prince）或者知名吉他手吉米漢崔克斯（Jimi Hendrix）。」他一度參考王子在超級盃彩排的影片，模仿這位一代巨星把雙手背在身後走上舞台的姿勢。

服裝設計師Kate Hawley便是從漢崔克斯在1960年代的風格中汲取靈感，吉勒摩戴托羅也指導奧斯卡伊薩克朝著更高漲、幾乎帶有歌劇式的誇張演出，重點是要傾向於角色的黑暗面，「讓他的自我失控，而這個角色身上有某種原始、元素般的力量。」

雖然角色陰暗，但奧斯卡伊薩克演來卻相當開心。（圖／Netflix）

原本是由安德魯加菲爾德扮演怪物

《科學怪人》的怪物一角過去曾由布利斯卡洛夫（Boris Karloff）、克里斯多福李（Christopher Lee）、弗雷德格溫（Fred Gwynne）、彼得博伊爾（Peter Boyle）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）飾演。

吉勒摩戴托羅和Mike Hill花了九個月設計專屬於安德魯加菲爾德的怪物造型，最終他因為檔期衝突退出，重新選角找上雅各艾洛迪後，僅在九周確定造型，吉勒摩戴托羅直呼當時壓力相當大，「但雅各簡直就是這個怪物的最佳人選，我們之間有一種超乎尋常的默契，我幾乎不用多說，他就能把一切完美呈現。」

雅各艾洛迪上戲前花費大量時間在妝髮。（圖／Netflix）

帥氣性感的雅各艾洛迪化身怪物

擁有196公分的身高、俊俏外貌的雅各艾洛迪，讓他無論在哪裡都相當吸睛，自帶費洛蒙的性感氣質，讓他的人氣扶搖直上，近幾年相當炙手可熱的他以《親親小站》、《高校十八禁》累積知名度，接連參演《Saltburn》、《貓王與我》以及將於明年上映、和瑪格羅比主演的《咆哮山莊》。

帥氣的雅各艾洛迪片中化身為駭人怪物。（圖／Getty）

雅各艾洛迪花10到11小時變身成經典角色

為了化身為怪物，雅各艾洛迪每天都要花上10到11小時穿戴假體和化妝，但他不以此為苦，反倒認為這讓他有足夠時間沈浸在角色之中。特化師Mike Hill曾和吉勒摩戴托羅合作過《水底情深》、《在黑暗中說的鬼故事》、《夜路》等作品，他呈現怪物的真實性而非奇幻，因此特別強化怪物死而復生、被縫合拼湊的外表，也不需要華麗電腦特效特效來增強這種真實感。

除了肢體表現，怪物的聲音也同樣重要，雅各艾洛迪分享，大部分的戲是按時間順序拍攝，所以他能逐步發展聲音的變化，他不時會和奧斯卡伊薩克討論、練習一種藏傳喉音吟唱（Tibetan throat chant），「但那會隨著身體表現或當下他被對待的方式而改變聲音的運作方式，因為你不能只是咆哮、發出沒有意義的聲音。我認為那個聲音來自每道傷口、每段記憶、每塊不同的血肉、每段曾經活過的生命，你必須構築出一個能夠聽起來像這樣的聲音。」

克里斯多夫華茲片中幫助維克多創造怪物有不可告人的原因。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導