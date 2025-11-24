關於和平未來 美烏日內瓦談終戰

美烏日內瓦和平談判表面和緩、背後暗潮洶湧。外媒揭露雙方實際交鋒激烈，還傳出美方向基輔提出嚴厲指控。歐洲同步祭出替代方案，各方角力下，俄烏和平之路更加崎嶇。葉爾馬克（Andriy Yermak）

美國和烏克蘭談判代表，在瑞士日內瓦，針對俄烏和平方案進行協商。烏克蘭總統辦公室主任 葉爾馬克 ：「我們與尊敬的美國代表團，舉行了富有成效的首次會談，我們取得了非常好的進展，正朝著公正持久的和平邁進。」

美國國務卿 盧比歐：「最重要的是，我們今天已取得重大進展，我們確實向前邁出了步伐，所以我非常樂觀，相信我們會在一個非常合理的時間內，達成目標 而且是很快。」

廣告 廣告

會後雙方皆表示在終止戰爭的進程上有所斬獲，然而外媒爆料，實際會談氣氛與公開說法大相逕庭，氣氛緊繃，美方甚至指控基輔洩露有利俄方的計畫細節，藉此向美國施壓。俄烏戰火已持續超過3年半，烏克蘭至今仍頻遭俄羅斯空襲。美國上周提出28點停戰計畫，要求烏克蘭割讓領土、限制軍力，並徹底放棄加入北約，引發烏克蘭與歐洲強烈反彈。歐盟執委會主席 范德賴恩：「近來烏克蘭一直是許多討論的核心，任何可信且可持續的和平方案，首先必須停止殺戮 結束戰爭，同時不能為未來衝突埋下種子，我們已就實現公正而持久和平，以及維護烏克蘭主權所需的主要要素，達成共識。」

根據衛報報導，歐洲23號提出替代性和平計畫，主張不割讓現有領土、停火應依現有接觸線進行，並將烏軍上限由美方建議的60萬提升至80萬；也不排除烏克蘭加入北約，只表示目前對烏加入仍未有共識。華爾街日報分析，基輔一方面需維持與川普的關係，另一方面也要規畫談判立場。但俄羅斯總統普亭已表示，川普方案可作為基礎，若美方計畫被大幅修改、過度偏向烏克蘭，和平談判恐將破局。

更多 大愛新聞 報導：

風災滿目瘡痍助清掃 嘉義大學致贈感謝狀

鳳凰颱風重創 明利村慈濟志工安心家訪

