關於委內瑞拉：你應當了解的五件事

（德國之聲中文網）美國顯然已對委內瑞拉境內目標實施了軍事打擊，這標志著雙方沖突的嚴重升級。自去年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋海域多次攔截並攻擊據稱載有毒品的船只。以下是關於委內瑞拉局勢的五個核心背景：

1. 威權主義統治

自2013年以來，委內瑞拉一直由左翼威權領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）執掌。在去年充滿舞弊爭議的選舉後，馬杜羅宣誓就職，任期將延長至2031年。國際組織和人權活動人士指責馬杜羅政府鎮壓異見人士、非法逮捕反對派、實施酷刑和暴力。盡管面臨大規模抗議，馬杜羅依然地位穩固，這主要得益於軍方對其保持效忠。

廣告 廣告

今年，委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科裡納·馬查多（María Corina Machado）因“為推動獨裁向民主的公正和平轉型而鬥爭”被授予諾貝爾和平獎。然而，由於身陷叛國罪調查並隱居地下長達一年，她在秘密離境後，直到奧斯陸頒獎禮結束數小時才抵達現場。委內瑞拉檢方已將其列為逃犯。若她嘗試回國，將面臨被捕或被禁止入境的嚴厲後果。

2. 全球最大的石油儲量

據估計，委內瑞拉擁有3030億桶石油儲量，位居世界第一。這些儲量多為重質原油，需要特殊技術進行開采和精煉。盡管資源驚人，但受制於制裁、國營石油公司（PDVSA）的管理不善及貪腐，該國目前日產量僅約100萬桶，遠低於20年前的近300萬桶。今年起，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）已恢復在委業務。

12月中旬，美軍強行登上一艘委內瑞拉油輪，令局勢進一步惡化。華盛頓辯稱該船屬於支持外國恐怖組織的非法運輸網絡；加拉加斯則譴責美方實施了“國際海盜行為”。

3. 極度貧困

盡管擁有石油、黃金和稀土等豐富資源，委內瑞拉卻深陷極端貧困。根據委內瑞拉金融觀察站（OVF）的報告，該國86%的家庭生活在貧困線以下。平均家庭月收入僅為231美元，而一個家庭的基本食品開支則需391美元。許多家庭完全依賴海外親屬的匯款度日。

4. 難民危機

嚴重的經濟危機疊加國家鎮壓，引發了大規模移民潮。大量高素質勞動力早已流失。聯合國數據顯示，已有790萬委內瑞拉人離開家鄉，約佔總人口的四分之一。大多數移民滯留在鄰近的拉美國家，但也有許多人前往美國或歐洲尋求生機。今年，歐盟接收的難民申請者中，委內瑞拉人首次位居首位。

5. 與美國勁敵結盟

馬杜羅將自己塑造成在美國“後院”反抗“洋基帝國主義”的鬥士。他常年抨擊帝國主義，將委內瑞拉描繪成社會主義樣板。古巴和尼加拉瓜的左翼政府是其堅定支持者，據稱古巴特工在協助馬杜羅維持軍隊紀律方面發揮了作用。此外，俄羅斯、中國和伊朗也是委內瑞拉的關鍵盟友。

作者: 德聞 (德新社)