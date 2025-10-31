關於安德魯王子失去頭銜、溫莎莊園住宅的情況，我們已知哪些信息？

[PA Media]

白金漢宮週四宣布，安德魯王子（Prince Andrew）已被剝奪「王子」頭銜，並將離開位於溫莎的皇家莊園。

聲明稱，國王已「啟動正式程序」剝奪安德魯的頭銜，他今後將被稱為安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）。

現年65歲的安德魯是國王的弟弟，近幾個月來，他私生活的相關問題持續發酵。

他與戀童癖金融家傑弗瑞·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係給王室帶來了許多麻煩。這位王子已於本月初放棄了所有頭銜，並始終強烈否認自己有任何不當行為。

此前，YouGov週四公佈的民調顯示，安德魯王子的支持率跌至王室成員歷史最低點，91%的受訪者對他持負面看法。

本週在利奇菲爾德，國王親耳聽到了這種不滿，一位聽眾高喊：「您知道安德魯和愛潑斯坦的事有多久了？」

14年前，安德魯王子與愛潑斯坦的醜聞就已廣為人知，當時他被剝奪了貿易代表的職位。

多年來，安德魯王子屢屢丟掉工作，卻依然過著奢華的王室生活，這令大眾忍無可忍。這種做法顯得傲慢自大，脫離群眾。

只要在谷歌上搜尋幾下，就能找到幾十年來質疑他是否勝任王室職務的報道，這些報道通常配有安德魯王子頭戴高禮帽的照片，就像一個叛逆的大富翁棋子。

白金漢宮說了什麼？

白金漢宮週四晚間發表聲明稱：「陛下今日正式啟動程序，撤銷安德魯王子的所有頭銜、爵位和榮譽。」

「安德魯王子今後將被稱為安德魯·蒙巴頓·溫莎。」

聲明中也提及了他居住的皇家別墅。

「迄今為止，他對皇家莊園的租賃權為他提供了繼續居住的法律保障。」

「現在正式發出通知，要求他交還租賃權，並將遷往其他私人住所。儘管他仍然否認對他的指控，但這些譴責仍被認為是必要的。」

「陛下和王室希望明確表示，他們過去和將來都始終與所有形式的虐待的受害者和倖存者同在，並給予他們最深切的慰問。」

據了解，安德魯並未反對國王剝奪其頭銜的決定。 [Reuters]

皇家歷史學家凱莉·斯瓦比（Kelly Swaby）告訴BBC，白金漢宮的聲明措辭「非常嚴厲」。

「普通民眾並不在意措辭，他們只想看到懲罰，公眾輿論強烈反對安德魯，王室也清楚這一點，聲明的措辭也充分反映了這一點。」

據了解，做出這項決定並採取行動，是因為安德魯的判斷出現了嚴重失誤。

另據了解，王室其他成員和政府都參與了磋商，並明確表示支持這項決定。

BBC前王室記者珍妮·邦德（Jennie Bond）表示，她認為威爾斯親王推動了最近的行動。

「我認為必須劃清界限，威廉王子可能一直在敦促國王這樣做，」她說。

「威廉王子即將前往巴西進行一次非常重要的訪問——而國王和王后最近的梵蒂岡之行幾乎被安德魯王子的醜聞所掩蓋，這種情況不能再繼續下去了。」

BBC前王室記者暗示，威廉王子曾敦促其父對安德魯採取行動。 [Reuters]

他之後將住在哪裡？

安德魯將被安置到諾福克郡桑德靈厄姆莊園的一處房產。 [Getty Images]

據了解，安德魯王子將遷居諾福克郡的桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate），但具體住所尚未公佈。

桑德靈厄姆莊園佔地約2萬英畝（8,100公頃），其中花園面積達600英畝（242公頃）。王室尚未透露安德魯王子將入住哪處房產。

據悉，安德魯王子的前妻、現年66歲的莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）也將搬離皇家莊園，另行安排住所。

週四，王室正式發出退租通知。據悉，安德魯王子將「盡快」遷居桑德靈厄姆莊園。

他能從國王那裡得到錢嗎？

國王將為他弟弟搬出皇家莊園提供住所。 [Getty Images]

據了解，安德魯的住所將由國王私人出資。

國王也將為搬離王室住所的弟弟提供「適當的私人安排」。

此前有王室消息人士透露，國王曾試圖施壓，並在去年切斷了安德魯的資金來源。

安德魯自卸任公職以來，也一直在拓展自己的獨立資金來源，包括與中國、海灣國家的商業聯繫，以及最近終止的與一家荷蘭新創公司的合作項目。

本週早些時候，議會支出監督機構——公共帳目委員會致函，詳細闡述了公眾對安德魯相關公共資金支出的「高度關注和理解」。

信中詢問，皇家地產局將如何確保未來與安德魯達成的任何協議都能物有所值。

他的頭銜將如何被剝奪？

據了解，安德魯王子並未反對國王剝奪其頭銜的決定。

他的出生證明無需更改，頭銜變更也不會追溯既往。

被剝奪的頭銜包括：王子、約克公爵、因弗內斯伯爵、基利萊男爵。他將不再享有「殿下」的尊稱。嘉德勳章和維多利亞勳章大十字騎士勳位也將被撤銷。

要撤銷這些頭銜，國王將向大法官大衛·拉米（David Lammy）發出皇家委任狀，正式撤銷這些頭銜。

就在幾週前，安德魯王子自願放棄了其他王室頭銜，包括約克公爵。

10月17日，安德魯王子表示，他將停止使用這些頭銜，因為「針對我的持續指控分散了人們對陛下和王室工作的注意力」。

他說：「我強烈否認對我的指控。」

尤金妮公主（Princess Eugenie）和比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）將保留她們的頭銜，因為她們是君主之子的女兒。這符合喬治五世國王1917年的特許狀。

直到本月，弗格森一直保留著約克公爵夫人莎拉的頭銜——但在安德魯被剝奪約克公爵頭銜後，她恢復了娘家姓弗格森。

安德魯仍然是英國王位第八順位繼承人。

蒙巴頓-溫莎這個名字是怎麼來的？

蒙巴頓-溫莎 (Mountbatten Windsor) 這個姓氏誕生於1960年，由已故女王伊麗莎白二世和菲利普親王結婚時的姓氏組合而成。

1917 年，由於擔心英國國內的反德情緒，當時的君主喬治五世採用了溫莎（Windsor）這個姓氏，以取代原本帶有日耳曼語色彩的薩克森-科堡-哥達王朝（Saxe-Coburg and Gotha）。

他以溫莎城堡（Windsor Castle）的名字重新命名了家族。

蒙巴頓（Mountbatten）是巴滕貝格（Battenberg）的英語化拼字。愛丁堡公爵的母親是巴滕貝格的愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg），但在第一次世界大戰期間，為了避免進一步的反德情緒，家族選擇將姓氏改為蒙巴頓。

這種雙姓氏的出現是為了安撫愛丁堡公爵，據說他曾抱怨自己的孩子不願意使用他的姓氏。

之後會怎樣？

歷史學家告訴BBC，安德魯王子將繼續被排除在王室公共生活之外。

他目前已被禁止參加王室公開活動，近期的露面也僅限於私人家庭活動，例如葬禮或追悼會。

歷史學家兼作家安德魯·洛尼（Andrew Lownie）表示，這場風波將繼續困擾王室。

洛尼告訴BBC：「他們終於開始掌控局面，但這並非最終結果。」

王室「終於採取了一些果斷行動」，但這「無法完全平息公眾的不安」。

反對君主制的活動人士表示，應該對王室可能知曉的安德魯王子與愛潑斯坦的關係展開更廣泛的調查。

「這不僅僅是家庭問題，也並非私事，」共和組織執行長格雷厄姆·史密斯（Graham Smith）說。

何以至此？

安德魯與性侵罪犯傑弗瑞愛潑斯坦的關係是這次最新聲明的核心。

近幾週來，王室面臨越來越大的壓力，要求其解決查爾斯王子弟弟的問題。本週早些時候，國王還遭到一名抗議者的嘲諷。

儘管安德魯否認了這些指控，但王室認為他的行為有「嚴重的判斷失誤」。

本月初，一些2011年的電子郵件被重新曝光，顯示安德魯在聲稱與愛潑斯坦的友誼結束數月後，仍然與這位性侵犯罪犯保持聯繫。

在她去世後出版的回憶錄《無人之女》（Nobody's Girl）中，維吉尼亞·朱弗雷（Virginia Giuffre）再次指控，稱她在十幾歲時曾三次與安德魯發生性關係——安德魯一直否認這些指控。