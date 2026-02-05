關於張又俠事件的一些感觸／楊雨亭

楊雨亭（台灣師範大學歷史學博士）

2026年1月24日中國國防部通報（也就是所謂的官宣），中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查。之後《中共解放軍報》撰文，謂查處張、劉兩人是「反腐敗鬥爭重大勝利」，強調「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。此重大事件引發軒然大波，各界謠言不斷，甚至令人聯想至中共文革中林彪倒台及四人幫濫權之比附。

然我並不願意揣測此事件的內幕，因為事實極難釐清。文革從1966年開始，已整整過去六十年，也就是一個甲子的時間，許多事情的起因仍然弄不清楚，尤其是1971年9月13日林彪父子墜機身亡，不同的版本至今無法核實。然而，中國近代史上紛紛擾擾，令人感觸良深，相信確是許多中國人、華人的心情。

以下是和馮勝平的對話，馮勝平是上海復旦大學、美國普林斯頓高材生，旅居美國40餘年。1982年我在美國參加中國之春、中國民主團結聯盟（民聯）時的老盟友，他是重慶人，因我母親老家四川成都人，因此可以說是半個老鄉。我們兩人在政治立場上一左一右，他主張中共改良，我則盼國民黨復興，彼此常出現不同看法，但是友誼醇厚。

馮勝平，2026年1月31日電郵：無論是昨天的徐才厚、郭伯雄，還是今天的何衛東、張又俠，都是可憐人，他們曾權傾朝野，風光無限，最終卻殊途同歸，同薄熙來一起終老秦城。

曾有人問吳法憲：「文革你跟林彪後不後悔？」吳答：「不後悔。在那個年代，跟誰都一樣。」一生糊塗，吳臨終醒悟：如果他跟了劉少奇，66年就會被打倒；林彪給了他五年風光，913是祭日；就算跟了毛澤東，也難逃76年一劫，即當年四人幫被逮捕。

這就是歷史，就是中國政客的宿命，你玩政治，政治也玩你，制度是絞肉機，政客是犧牲品，無論以什麼方式進入，最終都以同一種肉餡方式退出。

1948年9月濟南戰役結束，國軍中將王耀武被俘，為當時戰俘之首。王耀武起初不服，說共軍不講規矩，要求擺開陣勢重打。後來，仗越打越糟，不講規矩的共軍俘虜了更多講規矩的國軍。解放後，王耀武不再是最高級別，卻成了學習小組組長，領導戰俘學習共產黨政策，向新中國看齊。

王耀武曾做對聯一副：

左聯：早進來，晚進來，早晚進來

右聯：先出去，後出去，先後出去

橫批：全都來了

楊雨亭2026年2月3日補述：

解放後，國軍戰敗被俘高級將領多關押於功德林戰犯管理所，接受改造，集中學習，又要有生產力，在牢房中折紙，如折成烏龜、鳥、魚等形，還進行比賽，有的將領一直折不好，常被取笑。文革前後分批移至北京秦城監獄。

其中國軍第十二兵團司令官黃維，徐蚌會戰被俘。是國軍戰俘中唯一堅持到底不降，不寫悔過書，不歌頌共產黨，直到1975年3月最後一批特赦始出獄，關押25年。黃維夫人在解放後歷經各式各樣的鬥爭，早已精神崩潰，黃維返家後猶講話口無遮攔，夫人驚嚇過度，投河自盡。

北京秦城監獄，關押過國軍將領，文革中關押大批中共高級幹部，包括前空軍司令員、解放軍副總參謀長吳法憲，文革後關押四人幫，江青在其中懸樑自盡，今天也關押了薄熙來，再關張又俠等人。

由此，寄望來日時代翻頁，秦城不再是政治犯監獄，而對外開放，成為國家重要紀念館，如法國巴士底監獄，容後人憑弔省思。（圖片翻攝示意圖）