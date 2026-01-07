關於意志力的迷思：為什麼有些人比其他人更難減重

[BBC]

「胖子只需要更多的自制力。」「這有關個人責任。」「很簡單，只要少吃一點。」

這些是去年我撰寫一篇關於減肥針的文章下方，讀者所留下的1,946則評論中的一部分。

這種認為肥胖僅僅是意志力問題的觀點，廣泛存在於許多人心中——甚至包括一些醫療專業人士。

根據醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發表的一項研究，該研究針對英國、澳大利亞、新西蘭和美國的人群，結果顯示有八成的人認為肥胖完全可以透過生活方式選擇來預防。

但擁有20年經驗、長期與肥胖及過重患者共事的營養師比尼·蘇雷什（Bini Suresh），對於這種觀點感到非常無奈。

她認為，這僅僅是整個問題的一小部分。

「我經常看到一些病患，他們非常有動力、知識豐富，並且持續努力，但仍在體重控制上掙扎。」

「像『意志力』和『自制力』這樣的詞是錯誤的用語，」「慧儷輕體」（WeightWatchers）醫療總監金·博伊德（Kim Boyd）醫生也同意這一點。「數十年來，人們被告知只要少吃一點、多動就能減重……（但）肥胖問題遠比這複雜得多。」

她和其他我採訪的專家指出，一個人可能肥胖的原因有千百種，其中一些甚至尚未完全被理解；但可以確定的是，這並不是一個公平的競爭場域。

倫敦克利夫蘭診所營養科主任比尼·蘇雷什（Bini Suresh）認為，指望完全依靠意志力來管理和維持體重既不現實也不公平。 [Getty Images]

政府已經透過管制的方式去試圖解決這個問題。

禁止垃圾食品廣告在晚上9點前於電視播出，並全面禁止線上促銷的這項最新措施，於今日正式生效。

然而，許多人認為，這項舉措在應對如今英國壓倒性的肥胖問題上，作用仍然有限——這個問題影響了超過四分之一的成年人。

與生物學的對抗

「人們增加的體重，與基因有顯著關聯，而這些基因對每個人都起作用，」劍橋大學內分泌學顧問薩達夫·法魯基（Sadaf Farooqi）教授解釋說，他治療患有嚴重肥胖症及相關內分泌疾病的患者，並領導肥胖遺傳學研究。

她指出，某些基因會影響大腦中調節飢餓與飽足感的神經通路，這些通路會根據胃部傳送至大腦的訊號做出反應。

「在肥胖患者身上發現到這些基因的變異或改變，這意味著他們更容易感到飢餓，並且在進食後不太容易感到飽足。」

肥胖會導致心臟病、中風、第二型糖尿病和某些癌症。 [In Pictures via Getty Images]

或許這些基因中最重要的——至少在目前已知的基因中——是黑素皮質素受體4（MC4R）基因。

這個基因的突變會促使人過度進食，並降低飽足感，而全球約有五分之一的人攜帶這種突變。

「其他基因則會影響新陳代謝——也就是我們燃燒能量的速度，」法魯基教授補充說。

「這意味著，有些人吃相同的食物，卻會比其他人增加更多體重並儲存更多脂肪，或者在運動時消耗的熱量更少。」

她估計，可能有數千個基因會影響體重，而我們目前僅詳細了解其中約30到40個。

「這也是為什麼現在上市的減重藥物如此有效且重要——它們有助於對抗這些因素。」

溜溜球型節食背後的科學

然而，即使如此，這仍只是故事的一部分。

減重手術醫生、《我們為何吃得太多》作者安德魯·詹金森（Andrew Jenkinson）解釋，每個人都有一個「大腦認定的體重」，也就是它認為適合自己的體重——不論這是否屬於健康範圍。

這被稱為「體重設定點理論」（set weight point theory）。

「這個（體重設定）由基因決定，但也受到其他因素影響，例如你的飲食環境、壓力環境以及睡眠環境。」

這意味著，體重就像恆溫器：身體會努力維持這個偏好的範圍。根據該理論，如果體重低於這個『設定點』，飢餓感會增加，新陳代謝會減慢，就像恆溫器在天氣過冷時會自動加熱一樣。

詹金森醫生認為，一旦這個設定點確立，僅靠意志力幾乎無法改變。

這也能解釋「溜溜球型節食」（yo-yo dieting）的現象。「舉例來說，如果你體重20英石（約127公斤），而你的大腦希望你維持在20英石，你採取低熱量飲食並減掉2英石（約 12.7 公斤），你的身體反應就會和挨餓時完全一樣，」他說。

劍橋大學肥胖遺傳學研究負責人法魯基（Sadaf Farooqi）教授表示，即使攝取相同數量的食物，一些人的體重會增加更多，脂肪也會堆積更多。她估計，可能有數千個基因會影響體重。 [Getty Images]

「身體會出現強烈的食慾、尋找食物的行為，以及低代謝率，」他補充說。「這些食慾訊號極其強烈，和口渴訊號一樣強，它們存在的目的是幫助我們生存……『強烈的食慾』是非常、非常難以忽視的。」

至於背後的科學，詹金森醫生指出，這與瘦素（leptin）有關，瘦素是一種由脂肪細胞產生的荷爾蒙。

「它會向下丘腦（hypothalamus）發送訊號，下丘腦是大腦中基本上控制體重設定點的部位，用來告訴它身體儲存了多少能量。」

「下丘腦會檢視瘦素的水平，如果看起來我們儲存了過多能量或脂肪，它就會自動改變我們的行為，降低食慾並提高代謝率。」

至少，瘦素應該是這樣運作的。但他解釋，瘦素往往失效，尤其是在西方的飲食環境中。

食品基金會去年一份報告指出，健康食品的每卡路里價格是不健康食品的兩倍以上。 [Getty Images]

這是因為瘦素訊號與胰島素共享同一條訊號傳遞途徑。「所以，如果胰島素水平過高，它會稀釋瘦素訊號，導致大腦突然無法感知身體儲存了多少脂肪。」

好消息是，這個設定點並非固定不變——它可以透過持續的生活方式改變、改善睡眠、減輕壓力以及長期健康習慣而逐漸調整。

就像重新設定恆溫器一樣——隨著時間推移，緩慢且持續的調整能幫助身體接受一個新的、更健康的範圍。

英國的肥胖問題：完美風暴

以上因素並不能完全解釋肥胖率的上升——畢竟，我們的基因和身體的生物結構並未改變。

過去十年，英國成年人被歸類為過重或肥胖的比例穩步上升。根據健康基金會（Health Foundation）2025年的分析，現在超過60%的英國成年人屬於這一類別（其中約28%為肥胖）。

部分原因在於低品質、高熱量食物的數量龐大且價格低廉，尤其是超加工食品。此外，速食與含糖飲料的強勢行銷與廣告、份量不斷增加，以及缺乏運動機會（通常因城市設計或時間壓力所致），構成了一場「完美風暴」。

政府已頒布禁令，禁止在晚上9點前在電視上宣傳某些不健康食品，並全面禁止網路推廣——該禁令今日生效。 [Getty Images]

「（結果是）我們整體人口變得更肥胖，當然，那些基因上更容易增重的人也確實如此，」法魯基教授說。

公共衛生專家將此稱為「致肥環境」（obesogenic environment），這個術語最早出現在1990年代，當時研究人員開始將肥胖率上升與外部因素聯繫起來，例如食物供應、行銷以及城市設計。

許多專家認為，這些因素的共同作用，創造出不斷促使人們過度飲食與缺乏活動的暗示與壓力，這意味著即使高度自律的人也難以維持健康體重。

但這一切也解釋了為什麼「意志力」這個詞變得越來越具爭議性。

個人責任的辯論

坐在紐卡素市議會辦公室裡，公共衛生主任愛麗絲·懷斯曼（Alice Wiseman）環顧四周，看到到處都是食物。「這裡有咖啡店、麵包店和外賣店。你不可能在上學或上班途中不經過任何一間餐飲店。可見度很重要——如果你上班途中經過很多外賣店，你更可能會買一份。你的身體幾乎會對周圍的食物做出反應。」

在她同時擔任公共衛生主任的蓋茲赫德（Gateshead），自2015年以來，未曾批准新的熱食外賣店的規劃許可。

但在更廣泛的全國範圍內，速食與外賣產業仍持續增長——其年產值超過230億英鎊。

根據英國通訊管理局的最新市場報告，英國食品廣告支出主要集中在高脂肪、高鹽和高糖的產品，例如糖果、含糖飲料、速食和零食。

有些人認為，監管對於解決肥胖問題至關重要。 [Getty Images]

但身為公共衛生主任協會副主席的懷斯曼女士指出，今天開始就電視和網路廣告上實施限制垃圾食品——或官方稱「較不健康食品」——的新措施，作用仍然有限。

食品基金會去年的一份報告也顯示，健康食品的每卡路里價格比不健康食品高出兩倍以上。

「在經濟拮据的家庭中，要負擔健康飲食是非常困難的，」懷斯曼女士說。

「我並不是說個人責任沒有作用。但仔細想想，你必須問：究竟什麼改變了？我們並沒有突然失去意志力。」

蘇雷什女士也同意。「我們生活在一個被設計成過度消費的環境中。」

「肥胖不是性格的失敗，而是一種由生物學和高度致肥環境共同塑造的複雜、慢性疾病。僅靠意志力是不夠的，將減重僅僅框定為紀律問題，反而會造成傷害。」

然而，其他人對「意志力」一詞有不同的看法。

《卡路里就是卡路里》（A Calorie is a Calorie）作者基思·弗雷恩（Keith Frayn）教授同意，許多過重的人在40年前可能並不會如此。「改變的是環境，而不是他們的意志力或其他因素，」他說。

但他補充：「我擔心，完全否定『意志力』會讓人過於輕易地接受一個可能不理想、甚至不利健康的體重。」

他指出，美國的「國家體重控制登記」（National Weight Control Registry）等大型資料庫，收錄了超過10,000名成功減重並維持體重的人。

「這些人形容減重和維持體重都『很困難』，而後者甚至比前者更難……如果你告訴這些人意志力毫無關係，我想他們會感到非常不滿。」

「你不能靠立法讓人變瘦」

更廣泛的辯論，當然是國家應該承擔多少責任。

懷斯曼女士認為，管制是解決肥胖問題的重要工具，她指出，像「買一送一」這類促銷活動會鼓勵衝動購買。但右翼智庫「政策交流」（Policy Exchange）健康與社會照護主管加雷斯·里昂（Gareth Lyon）則認為，更多立法並非解決之道。

「你不能靠立法讓人變瘦，」他說。

「對人們喜愛的食物實施禁令和課稅，只會讓生活更艱難、更不愉快、也更昂貴，而此時英國已經在與生活成本危機搏鬥。」

右翼智庫「經濟事務學會」（Institute of Economic Affairs）生活方式經濟主管克里斯多福·斯諾登（Christopher Snowdon）也認為，肥胖是「個人問題」，而非公共衛生問題。

「（肥胖）是因為個人做出的選擇，」他主張。「所以最終，你無法超越個人層面。我認為把讓人變瘦視為政府責任，這個想法相當荒謬。我希望能看到對這些政策進行嚴謹的獨立評估，如果它們無效，就應該廢除。」

全國的快餐和外賣行業持續成長，年產值超過230億英鎊。 [Getty Images]

至於意志力，它始終會在某種程度上發揮作用——差異在於專家認為它的重要性有多大。

蘇雷什女士認為，這只是更大圖景中的一部分，而第一步是教育人們了解還有哪些其他因素在影響。

「這種視角將關注點從對意志力的道德評判轉移到一個充滿關懷、以科學為依據的支持體系，最終為長期成功提供更好的機會。」

布拉德福德大學（Bradford University）心理學家埃莉諾·布萊恩特（Eleanor Bryant）博士則認為，還有方法可以增強意志力。「它並不是一直保持不變，而是會受到情緒、疲勞程度，以及在飲食方面，飢餓感的影響……」

真正重要的是你如何看待。意志力有兩種類型——彈性型和僵化型。僵化型的人會將它視為非黑即白：「如果你屈服於誘惑，就等於完全放棄。你吃了一塊餅乾，接著就會繼續吃下去。」

在心理學上，這被稱為「去抑制性進食」（disinhibited eating）。「相反地，彈性型的人會說：『好吧，我吃了一塊餅乾……但我會停在這裡，』」布萊恩特博士說。「不用說，彈性型的方式成功率更高。」

但她也指出：「在食物方面運用意志力，可能比生活中的其他領域更困難。」

蘇雷什女士對此表示同意，但她補充，一旦人們了解意志力的局限性，他們實際上更能運用它。

「當這些患者理解自己的掙扎源於生物因素，而非缺乏紀律，並且獲得結構化的營養計劃、穩定的飲食模式、心理策略以及切實可行的目標支持時，他們與食物的關係會顯著改善。」

圖片來源：Getty Images