關於愛情那無法言說的味道 法國D’ORSAY讓它成為空間裡的陪伴

法國香氛品牌D’ORSAY繼肌膚香氛之後，正式推出全新居家香氛系列，包含四款蠟燭與一款擴香。（10X提供）

法國香氛品牌D’ORSAY將香氣化作戀人之間的暗語，推出全新居家香氛系列，延續品牌自 19世紀以來對愛情、親密關係與未說出口情感的書寫。這一次，香氣不再只停留於肌膚，而是緩緩滲入生活空間，成為空氣中低聲訴說的情書，為日常留下只屬於你我的記憶。

D'ORSAY 0350香氛蠟燭。250g／NT$4,200（10X提供）

D’ORSAY室內擴香以光澤奪目的金色瓶蓋環抱著向外散開的藤枝，呈現熠熠生輝的視覺效果。250ml／NT$6,800（10X提供）

D'ORSAY香氛蠟燭以法國製作的非凡工藝，讓香氣成為空間藝術。（10X提供）

D’ORSAY的故事始於1821年，法國貴族Alfred D’Orsay伯爵將一段無法公開的愛戀，化作香水贈予Marguerite Blessington，讓香氣成為彼此辨識的唯一線索，也成為D’ORSAY這個名字最初的存在理由。

兩個世紀後，品牌將這份關於愛與親密的書寫，從肌膚延伸至生活空間。2015年，在品牌執行長Amélie Huynh的重新詮釋下，D’ORSAY被定義為一個探索愛情各種狀態的香氛品牌，而全新推出的居家香氛系列，正是這段情感敘事的下一章。

這一次，香氣不再只屬於兩人之間的距離，而是靜靜留在房間裡。系列以時間為名，從午夜到清晨、午後到深夜，每一款香氣都像一段被標記的時刻。午夜00:00帶著松木與乳香的冷靜氣息、03:50柔軟如鳶尾與麝香交織的擁抱，也有09:15清晨薄荷與柑橘的明亮，或是23:15皮革與木質低聲靠近的親密。

法國手工製作的玻璃容器，在燭光下顯得安靜而溫柔，香氣緩慢釋放，像時間被刻意放慢。D’ORSAY的居家香氛，只想給予陪伴：陪伴那些尚未說出口的情緒，在空間裡，慢慢發生。

