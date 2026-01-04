關於馬杜羅被捕及美國「接管」委內瑞拉計劃，我們目前已知什麼？

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國在對這個南美國家發動大規模襲擊後，已經抓捕了委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）。

特朗普說，這位委內瑞拉左翼總統及其妻子在一次美國執法部門協同進行的軍事行動中被押送出境。他們已在紐約被控與毒品和武器相關的罪名。

這次行動發生在週六（1月3日）凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯傳出多起爆炸，包括軍事基地遭襲。

委內瑞拉政府隨即部署武裝部隊，並宣佈全國進入緊急狀態，副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）似乎準備接任國家領導人。

馬杜羅被捕之前，美委關係已高度緊張，美國曾在加勒比海擊沉多艘涉嫌運毒的船隻。

美方指控馬杜羅親自參與毒品走私，並稱其為非法領導人；馬杜羅則指責美國恐嚇並企圖奪取委內瑞拉石油。

特朗普在週六的記者會上表示，美國將「接管」委內瑞拉，「直到安全、適當且審慎的過渡完成」，另外還指，美國石油公司也將進入該國。

以下是目前已知的情況。

我們知道的行動細節

據BBC合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，馬杜羅是由美軍最精銳反恐單位「三角洲部隊」抓捕的。

一名中情局消息來源在委內瑞拉政府內部協助美方追蹤馬杜羅位置，這是一個廣泛情報網的一部分。

美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩將軍（Gen Dan Caine）與特朗普一同表示，「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）經過數月策劃與演練，部隊等待合適天氣才出動。

超過150架飛機被動員，將突擊隊送入委內瑞拉首都。

突擊隊在當地時間02:01（格林尼治時間06:01）進入馬杜羅的住所——特朗普形容為「更像堡壘的房子」——當時加拉加斯的燈光已被美方切斷。

特朗普說，馬杜羅試圖進入鋼鐵加固的安全室，雖到達門口，但未能關上。

他還指，美方無人死亡，僅「少數」受傷，他本人全程觀看直播。

馬杜羅和妻子先被送上船，後轉乘飛機，降落在紐約州史都華空軍國民警衛基地（Stewart Air National Guard Base），距曼哈頓約97公里，隨後被押送至布魯克林的聯邦拘留中心。

軍事行動同時，加拉加斯傳出巨響，濃煙升起。社交媒體流傳爆炸與直升機飛越的影片，但尚未驗證。

目前不清楚是否有傷亡。委內瑞拉政府稱米蘭達州、阿拉瓜州及拉瓜伊拉州遭襲。

特朗普說，美軍本已「準備好第二波攻擊」，但因第一波「威力太強」而無需執行。

委內瑞拉最大的軍事基地之一、位於加拉加斯的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）遭到打擊。 [AFP via Getty Images]

攻擊地點在哪裡？

BBC事實核查團隊（BBC Verify）正在分析多段顯示爆炸、火焰與濃煙的影片，以確認加拉加斯周邊究竟哪些地點遭到攻擊。

目前已確認五個地點：

法蘭西斯科·德·米蘭達將軍空軍基地（Francisco de Miranda ），一個名為卡洛塔（La Carlota）的機場

提烏納要塞（Fuerte Tiuna），加拉加斯的重要軍事設施

拉瓜伊拉港（Port La Guaira），加拉加斯通往加勒比海的主要港口，位於米蘭達州

伊格羅特機場（Higuerote Airport），同樣位於米蘭達州，加拉加斯以東

埃爾火山天線站（Antenas El Volcán），位於米蘭達州高峰埃爾火山山頂（Cerro El Volcan）的電信塔

委內瑞拉的反應

副總統羅德里格斯在國家電視頻道上呼籲冷靜與團結，要求釋放馬杜羅，稱他是「唯一的總統」，並強調委內瑞拉永不成為任何國家的殖民地。

週六晚，委內瑞拉最高法院裁定羅德里格斯應擔任臨時總統，但尚不清楚她是否已正式就職。

較早前，特朗普表示羅德里格斯已宣誓就任總統，並與美國國務卿馬可·盧比奧通話，告訴他「我們會做你需要的一切」。特朗普還表示：「她真的沒有選擇。」

該國國防部長弗拉基米爾·帕德里諾·洛佩斯（Vladimir Padrino López）早前聲稱，襲擊波及平民區，政府正在統計死傷人數。

他補充說，委內瑞拉將「抗拒」外國軍隊的存在。

委內瑞拉政府發表官方聲明，譴責美國對「委內瑞拉領土及平民和軍事地點」的「極其嚴重的軍事侵略」。

聲明還指控美國威脅國際和平與穩定，並將此次攻擊描述為試圖奪取「委內瑞拉的戰略資源，尤其是石油和礦產」，以「強行破壞國家的政治獨立」。

委內瑞拉接下來會怎樣？

在週六的新聞發佈會上，特朗普表示，美國將「接管這個國家，直到我們能進行安全、適當且審慎的過渡」。

當記者詢問關於委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）時，特朗普說，她沒有得到支持和敬重。

較早前，馬查多在社交媒體上表示「自由的時刻已到」，並呼籲埃德蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）接掌權力，根據她的政黨公佈的投票統計，岡薩雷斯在2024年大選中獲勝。

特朗普還說，美國石油公司將進入以修復基礎設施，「並開始為國家賺錢」。

他表示：「我們將從地下獲取大量財富」，這些財富將流向委內瑞拉人民和美國，並補充說：「我們會收回所有花費。」

他還說，美國將向其他國家出售石油。

當被問及美軍是否會部署到委內瑞拉時，特朗普回答：「我們不怕出動地面部隊。」

馬杜羅被控哪些罪名？

美國司法部長潘·邦迪將軍（General Pam Bondi）表示，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores），已在紐約南區被起訴。

他們被指控共謀實施毒品恐怖主義並走私可卡因、持有機槍及破壞性裝置，以及共謀持有針對美國的機槍及破壞性裝置。

邦迪在X上寫道：「他們將很快在美國土地上、在美國法院面對美國司法的全部威力。」

馬杜羅是誰？為何被捕？

尼古拉斯·馬杜羅在左翼總統雨果·查韋斯（Hugo Cháve）及其委內瑞拉統一社會黨（PSUV）領導下崛起，並於2013年接任總統。

2024年，馬杜羅被宣佈贏得總統選舉，儘管反對派統計顯示其候選人埃德蒙多·岡薩雷斯壓倒性勝出。

他與特朗普因委內瑞拉移民潮及毒品（尤其芬太尼與可卡因）流入美國而爭執不斷。

特朗普將兩個委內瑞拉毒品幫派——阿拉瓜火車（Tren de Aragua）和太陽集團（Cartel de los Soles）——列為外國恐怖組織（FTO），並指控後者由馬杜羅親自領導。

美國曾懸賞5000萬美元（約3700萬英鎊）徵求導致馬杜羅被捕的線索。

馬杜羅強烈否認自己是販毒集團首領，並指責美國利用「毒品戰爭」作為藉口，企圖推翻他並奪取委內瑞拉龐大的石油儲備。

近月來，美軍還在國際水域對涉嫌運毒船隻發動二十多次襲擊，造成逾百人死亡。

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（右）與第一夫人西莉亞·弗洛雷斯已被美方逮捕。 [Reuters]

馬杜羅的妻子西莉亞·弗洛雷斯是誰？

第一夫人西莉亞·弗洛雷斯也與丈夫一同被押送至美國並遭起訴。她曾在委內瑞拉擔任多個高層職位，包括檢察總長和國民議會主席。她被視為一位具有強大影響力的政治操盤手。

59歲的弗洛雷斯在委內瑞拉被稱為馬杜羅的「第一戰士」（primera combatiente），並經常在公開場合陪伴在他身邊。

與丈夫一樣，她受到美國制裁——這些制裁是在特朗普第一次擔任總統期間因指控她涉及馬杜羅的腐敗行為而實施的。當時，馬杜羅反擊說：「別惹西莉亞，別惹（我的）家人。」

弗洛雷斯受過法律專業訓練，曾為查韋斯爭取出獄，查韋斯在1992年試圖奪取委內瑞拉政府控制權，後來成為該國總統。她的職業生涯從此與查韋斯的運動緊密相連。

弗洛雷斯擔任國民議會主席期間並非毫無爭議，包括她禁止媒體進入議會會場，以及遭指控裙帶關係。

弗洛雷斯的親屬過去也曾因類似的毒品走私指控遭美國盯上。2015年，她的兩名外甥在海地被捕，並因毒品罪名在美國被定罪入獄，後於2022年換囚協議中獲釋。

各方有何反應？

襲擊消息傳出後，委內瑞拉的長期盟友反應最為強烈。

俄羅斯指責美國犯下「武裝侵略行為」，稱此舉「極度令人擔憂且應受譴責」。

中國外交部在聲明中表示，對針對主權國家及其總統使用武力「深表震驚，予以強烈譴責」。

伊朗外交部稱這次襲擊是「公然侵犯國家主權」。

委內瑞拉的鄰國哥倫比亞和巴西也批評這一舉動。

哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）稱襲擊是對拉丁美洲主權的「攻擊」，而古巴總統米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Cane）則形容其為「犯罪攻擊」。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）在X上寫道，轟炸和馬杜羅被捕「跨越了不可接受的界線」，並指「公然違反國際法攻擊國家，是邁向暴力、混亂和不穩定世界的第一步。」

智利總統加布里埃爾·博里奇（Gabriel Boric）在X上表達「關切與譴責」，並呼籲「以和平方式解決影響該國的嚴重危機」。

同時，美國在阿根廷的盟友哈維爾·米萊（Javier Milei）在社交媒體寫道：「自由正在前進」以及「自由萬歲」。

在國際舞台上，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）對襲擊「深感震驚」，其發言人表示，這樹立了一個「危險的先例」。

其發言人指，聯合國秘書長「深切關注國際法規則未獲尊重」，並呼籲委內瑞拉所有各方「展開包容性對話，充分尊重人權和法治」。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示，英國政府對馬杜羅政權的終結「不會流一滴淚」，並將與美國討論委內瑞拉「局勢演變」。

歐盟外交主管卡雅·卡拉斯（Kaja Kallas）重申歐盟立場，認為馬杜羅缺乏合法性，應進行和平權力過渡，但強調必須尊重國際法原則。

法國總統艾曼紐·馬克龍（Emmanuel Macron）在X上表示，權力過渡「必須和平、民主，並尊重委內瑞拉人民的意願」，並補充希望反對派2024年總統候選人岡薩雷斯能確保過渡。

德國總理弗里德里希·梅爾茲（Friedrich Merz）表示，美國行動的合法性很「複雜」，國際法必須適用，並警告「不能讓委內瑞拉出現政治不穩定」。

意大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室表示，政府認為「外部軍事行動不是終結極權政權的方式」，但認為針對混合攻擊的「防禦性干預」是「合法的」，「例如針對助長並推動毒品走私的國家實體」。