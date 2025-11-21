關最久死囚黃春棋、陳憶隆「暫時逃過死刑」 因檢察總長提非常上訴

法務部暫時不得對死刑犯黃春棋、陳憶隆執行死刑。圖／Google Map

民國84年9月，房地產業者黃春樹遭綁架並撕票，警方找到了黃春樹的屍體，嫌犯黃春棋遭到逮捕，警方宣布破案，黃春棋並供出還有共犯陳憶隆，而他在10月份遭到逮捕。隔年5月，兩人及自首的共犯徐自強被判處死刑，但四度被高等法院發回更審。民國88年，他們再度被判死刑，但是關到現在都沒有處死。而且去年憲法法庭作出「113年憲判字第8號」判決，指出黃春棋、陳憶隆當年「唯一死刑」規定違憲，可請求檢察總長提起非常上訴，最高檢察署檢察總長邢泰釗日前已提起非常上訴，所以無法執行兩人的死刑。

目前檢察總長依據憲法法庭判決意旨提起非常上訴，黃春棋、陳憶隆只是「暫時逃過死刑」，並不代表之後再審就不會再被判死刑，如果日後法院審理認為黃春棋、陳憶隆犯行屬「最嚴重犯罪」，仍可判處死刑。

但是，依照法務部日前修正的《執行死刑規則》，規定死刑犯必須經由檢察總長提起非常上訴、法院裁定開始再審、憲法法庭作出暫時處分裁定，所以法務部不得執行死刑。

去年9月，憲法法庭針對死刑釋憲案作出「113年憲判字第8號」判決，指出民國88年修正公布之《刑法》第348條第1項規定「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者，處死刑」，死刑為唯一法定刑的規定，不符《憲法》罪責原則與生命權保障意旨，因此違憲。

所以死刑犯黃春棋、陳憶隆請求檢察總長提起非常上訴，再加上自首的徐自強改判無罪定讞，讓黃春棋、陳憶隆不斷找廢死團體幫忙，多次提出聲請，但都被駁回，這次因為檢察總長提非常上訴，而暫時逃過死刑。



