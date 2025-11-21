關最久死囚黃春棋、陳憶隆 檢察總長提非常上訴
黃春棋、陳憶隆30年前被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案，2000年被判處死刑確定，但迄今近25年未執行槍決，因憲法法庭去年判決擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」違憲，可提起非常上訴；檢察總長邢泰釗依判決意旨，上月向最高法院替黃、陳提起非常上訴。
檢察官指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡）擄走黃春樹，聯手押到新北市汐止區山區殺害、棄屍，黃銘泉等人另向家屬勒贖7千萬元，黃春棋被逮捕後供稱，徐自強、陳憶隆是共犯，3人都被檢方起訴，求處死刑。
最高法院2000年4月27日將徐自強、黃春棋、陳憶隆判處死刑確定，其中，徐自強經檢察總長提起5次非常上訴，2022年時，最高法院維持更9審判決認為，黃春棋、陳憶隆指控徐自強的證詞違背常理，改判徐自強無罪確定。
不過，黃春棋、陳憶隆判處死刑後，被關押25年遲未執行槍決，成為史上「關最久的死囚」。
2024年9月20日，憲法法庭針對死刑做出「113年憲判字第8號」判決，認為死刑有條件合憲，黃春棋、陳憶隆所適用的「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者」是唯一死刑，不符憲法罪責原則與生命權保障的意旨。判決指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。
憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋死刑確定判決的適用法律違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權自行提起非常上訴，再由最高法院審查並做出撤銷或駁回判決。
最高檢察署於憲法判決出爐後，陸續分案審查，邢泰釗今年10月為陳憶隆、黃春棋兩人提起非常上訴。
依規定，非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，等於陳、黃兩人「暫時免死」。
其他人也在看
還有34死囚 非常上訴暫無時間表
檢察總長邢泰釗為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34人待處理，由最高檢察署分「非上字」...聯合新聞網 ・ 2 小時前
29年死囚終迎「生機」？黃春棋、陳憶隆再逃死 檢察總長提非常上訴槍決暫緩
[Newtalk新聞] 1995 年震驚社會的富商黃春樹擄人勒贖撕票案，兩名死囚黃春棋與陳憶隆關押長達 29 年，成為台灣司法史上關押最久的死囚。隨著憲法法庭去年判定刑法「擄人勒贖殺人罪唯一死刑」規定違憲，案件迎來新進展。最高檢察署檢察總長邢泰釗於今年 10 月正式為兩人提起非常上訴，使死刑執行暫時停止。 憲法法庭於去年 9 月 20 日做出 113 年憲判字第 8 號判決，認定刑法第 348 條第 1 項「唯一死刑」條文違憲，理由是該條文未考量犯罪情節是否達到最嚴重程度，即一律判處死刑，違反罪責原則及生命權保障。判決明確指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。 依據此項判決，黃春棋與陳憶隆得以請求檢察總長提起非常上訴。依現行規定，在非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，使兩人暫時免於槍決。 1995 年 9 月 1 日，黃春棋、陳憶隆與徐自強、黃銘泉等共犯綁架富商黃春樹，押至新北市汐止山區殺害，並以硫酸焚屍毀證，向家屬勒贖 7,000 萬元。警方在第二次贖金交付過程中逮捕黃春棋，並根據其供詞陸續逮捕陳憶隆等人。 案件經歷一審至更五審，黃春棋與陳憶隆均被新頭殼 ・ 17 小時前
等待槍決最久死囚黃春棋、陳憶隆 檢察總長為兩人提非常上訴
憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，「唯一死刑」規定違憲，因此死囚黃春棋、陳憶隆可請求檢察總長提起非常上訴。兩人是等待槍決最久的死囚，據了解，檢察總長已於今年10月間為兩人提起非常上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
唯一死刑違憲 檢察總長為陳憶隆黃春棋提非常上訴
（中央社記者林長順台北21日電）憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，「唯一死刑」規定違憲，因此死囚黃春棋、陳憶隆可請求檢察總長提起非常上訴。據了解，檢察總長已於今年10月間為2人提起非常上訴。中央社 ・ 23 小時前
擄富商勒贖「關最久2死囚」 檢察總長提非常上訴
1995年犯下擄走黃姓富商並殺害的案件，兩名凶嫌黃春棋與陳憶隆，在獄中關押29年，已經成為關最久的死囚，如今因為憲法法庭認定，擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」的法條違憲，檢察總長提出非常上訴，兩人又獲得暫緩...華視 ・ 21 小時前
