「關最久死囚」黃春棋、陳憶隆 檢察總長提非常上訴

最高檢察署。呂志明攝



因涉及1995年富商黃春樹擄人勒贖撕票案而被判死刑的黃春棋與陳憶隆，因等嘸槍決，成為台灣司法史上關押最久的死囚。隨著憲法法庭去年針對「唯一死刑」規定作出違憲判決，兩人案件迎來轉機，最高檢察署檢察總長邢泰釗已於今年10月正式為兩人提起非常上訴。

唯一死刑違憲 憲法法庭判決引發司法檢討

憲法法庭於去年9月20日針對刑法第348條第1項「唯一死刑」規定作出113年憲判字第8號判決，認定該條文未考量犯罪情節是否達到最嚴重程度即一律判處死刑，違反憲法罪責原則及生命權保障，屬違憲規定。該判決明確指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。

根據此項判決，黃春棋與陳憶隆得以請求檢察總長提起非常上訴。最高檢察署經過多次法律研議後，檢察總長邢泰釗正式依據憲法法庭意旨，向最高法院提起非常上訴。依現行規定，在非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，兩人因此暫時免於槍決。

案件背景：富商撕票案震驚社會

1995年9月1日，黃春棋與陳憶隆與徐自強、黃銘泉等共犯綁架富商黃春樹，並將其押至新北市汐止山區殺害，隨後以硫酸毀屍焚屍後棄置。犯罪集團向黃春樹家屬勒贖7000萬元，警方在第二次贖金交付過程中逮捕黃春棋，並根據其供詞陸續逮捕陳憶隆等人。

案件一審至更五審期間，黃春棋與陳憶隆均被判處死刑，2000年最高法院判決定讞。然而，同案共犯徐自強在歷經多次非常上訴後，於2016年獲判無罪定讞，成為台灣司法史上重大逆轉案例。

黃春棋、陳憶隆等死囚認為刑法「死刑」規定有違憲之虞，聲請法規範憲法審查。憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，最高檢察署為此將死囚陸續分案，並交由檢察官審查，研議是否提起非常上訴。而陳憶隆及黃春棋２人部分，在今年10月間已由檢察總長提起非常上訴。

