關注兒少皮膚健康 台北慈院跨國研討會深化專業醫療交流
為提升兒童與青少年的皮膚照護品質，12月21日台北慈濟醫院於國際會議廳舉辦「台灣兒童與青少年皮膚醫學會2025年度研討會」。本次研討會由臺灣皮膚醫學會及台灣兒童與青少年皮膚醫學會共同主辦，台北慈濟醫院與花蓮慈濟醫院協辦，邀請美國哈佛大學Dr.Jennifer Huang與日本仙台大學Dr.Kawakami Tamihiro兩位國際皮膚科專家擔任外賓講者，並廣邀全國相關領域專業人士與會，實體及線上參與人數逾400人，透過跨國與跨領域的經驗交流，共同關注兒少皮膚健康，提升全人照護品質。
台北慈濟醫院鄭敬楓副院長致詞表示:「兒童與青少年的皮膚健康不僅關乎表層症狀，更與全身疾病的早期診斷與照護密切相關。」他指出，身為兒科體系的一員，十分樂見各界專家齊聚一堂，深入探討如何持續提升兒童與青少年的醫療照護品質，並分享醫院在推動蔬食文化與健康生活方面的理念。
此次研討會涵蓋癌症及其他疾病的皮膚表現、遺傳性皮膚病案例分享、兒少族群常見皮膚病症的照護等。講者從不同臨床面向切入，探討兒童與青少年皮膚疾病在治療與診斷中的經驗。美國哈佛大學Dr.Jennifer Huang指出，隨著新型標靶治療的廣泛應用，癌症病人存活期顯著延長，但治療過程中對皮膚及其附屬器官所造成的影響亦逐漸浮現。她從新型癌症療法引發的皮膚反應、治療相關掉髮現象，以及兒童癌症倖存者成年後角質形成細胞癌風險等面向，說明皮膚不僅是副作用的表現器官，更是觀察治療反應與長期風險的重要指標，皮膚科醫師應及早介入評估與追蹤。日本仙台大學Dr.Kawakami Tamihiro則聚焦於血管炎在兒童與青少年族群的早期診斷與治療，指出該族群在疾病初期常以皮膚表現作為主要線索，但臨床症狀相對不明顯，因此需透過實驗室檢查與皮膚病理結果進行系統性判讀，建立有系統的鑑別架構，有助於臨床早期辨識原發性皮膚血管炎類型，提升診斷精準度。
延續國際講者對皮膚作為疾病觀察窗口的討論，台北慈濟醫院兒科部余俊賢主任以「兒童腸胃與肝膽疾病的皮膚表現」為題，分享兒少病人在皮膚上所呈現的早期病理訊號。他指出，皮膚作為人體最大的器官，許多腸胃道疾病、肝膽病變與營養缺乏，往往會在皮膚上出現具指標性的變化。兒少病人在臨床上較難完整描述不適，若能正確判讀皮膚表現，將有助於醫師及早察覺潛藏的內在病理。余俊賢主任以「膽汁滯留所致搔癢」為例說明，該症狀雖表現在皮膚，但其成因可能與肝臟或膽道疾病相關，表示臨床醫師需留意皮膚變化背後所隱含的診斷線索，把握早期介入與治療的關鍵時機。
身兼台灣兒童與青少年皮膚醫學會會長的花蓮慈濟醫院皮膚部張中興主任除了在致詞中期盼透過經驗交流，為臨床照護帶來更多實務上的啟發，也結合多年經驗，分享對兒童皮膚疾病診療的觀察與反思。兒童病情變化速度往往較成人快速，臨床上需即時將症狀表現與專業知識整合，才能提供合適的治療選擇。張中興主任指出，兒童並非「縮小版的成人」，其皮膚結構、免疫反應與細胞分化仍處於持續成熟的過程中，因此診療不僅是對當下症狀的處理，更需要結合發育歷程加以理解，才能建立更貼近兒童需求的診斷與治療思維。
除了上述講者之外，本次研討會長庚紀念醫院、台中榮民醫院、成功大學醫院等醫學中心也共同與會，活動現場更有海報形式展陳相關優秀論文，期待未來持續透過跨專科合作與學術交流，深化兒少皮膚疾病的臨床照護與研究發展，提供更周全、貼近需求的專業醫療服務。
撰文／周子寧；攝影／范宇宏
