關注善化發展 產學合作成果發表

麗欣建設攜手成大並與國際名校合作工作坊，展開產業、學術與城市發展三方交流。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

科技南移改寫城市地景，深耕善化的建商麗欣建設攜手成大建築系和國外名校，推出「熱構築」工作坊成果展，未來也將協助成大持續關注善化發展，透過公私協力合作，讓善化打造為宜居城。

麗欣建設在善化興華重劃區旁，推出樓高十四樓、地下三樓的「興華苑」，共七十一戶及三間店鋪，開價四十二至四十六萬元。

麗欣除賣屋，更關注在地發展，除規劃「善化生活地圖」、打造物業服務，更攜手成大建築系推工作坊，在教授薛丞倫帶領下，學子實地考察，從城市紋理、街道尺度、建築型態與居民自力營造行為等面向進行研究，深度進行台灣高科技聚落發展探討。

廣告 廣告

薛丞倫表示，南科蓬勃發展，也面臨明顯「都市熱島」挑戰，透過田野調查，分析居民透過建物「解熱」，並提出可應對極端氣候「建築皮層」模組，讓居民可享有更具韌性的居住環境，成大也將在麗欣協助下，攜手哈佛、麻省理工等校，持續關注善化長期發展，將以建商第二案的蘇林里為研究基地，舉辦垂直競圖、探討青銀共居等議題，回應因南科發展所帶來的人口結構與居住型態變化，雙方也將合作成大「威尼斯雙年展臺灣館返台展」，深化國際與本土對話。

近年房市不振，善化房地產卻幾乎不受影響。建商指出，日前發生地震，可一窺返回工廠的車流量，能快速到達、鄰近廠區的房地產，擁有基本支撐。，麗欣預計今年中，在善化推出第二案，離台積電騎腳踏車，四分鐘就到的距離。