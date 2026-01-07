關注牙科醫療 開基玉皇宮捐逾一千七百萬

開基玉皇宮主委涂大松（中）和健保署南區業務組組長林純美（左）訪視成大牙醫學系技能中心，參觀畢業生的技能檢測。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

成大醫院牙醫學系「牙醫臨床技能中心」於二０二三年由開基玉皇宮捐贈五百五十萬元添購十四張牙科診療床後啟用，七日是五年級牙醫系學生臨床技能測驗，系主任黃則達特邀當初媒合的健保署南區業務組、開基玉皇宮主委涂大松等一行前往訪查，涂大松對牙診床每年提供培育六千八百三十人次人才表示欣慰，今年將再捐款七百萬元，與成醫與署南合作，在台南醫院成立「城南玉皇宮口腔保健中心」。

開基玉皇宮三年前在健保署南區業務組長林純美穿針引線下，捐贈成大牙醫學系臨床技能中心十四張先進的牙診椅，系主任黃則達表示，除了牙醫學系學生技能培育，也用於南部牙醫師繼續課程、國際醫療繼續教育及昨天牙醫學系五年級畢業生的牙醫學臨床技能測驗（ＯＳＣＥ）等諸多用途，使用效益高。

健保署南區業務組組長林純美表示，宮廟公益甚少用在比較沒有能見度的醫療上，感謝玉皇宮委員會宏觀遠見，而一次拿出五百萬元挹注在更少人關注的牙齒保健上，更是絕無僅有。

今年將在台南醫院成立的「城南玉皇宮口腔保健中心」總經費七百萬元，仍由開基玉皇宮獨家贊助，開辦之後，方便市區民眾掛診，不用大小病都往成醫去擠，落實醫療分級。

成大牙醫學院牙科技能中心十四張牙診床都由開基玉皇宮獨家捐贈。（記者陳俊文攝）

今年成大牙醫學系共有三十名五年級畢業生，於昨天進行技能檢定，成大牙醫系從二０一九年成立七年來，每年平均學生二十人，其中離島偏遠生就占六人，比例高達三成，是各大醫學院牙醫系之最，而開基玉皇宮過去幾年來捐給偏遠社區或學校的牙診床總經費更達一千七百萬元。