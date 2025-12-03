〈入境指南〉是一首以冷峻筆法描繪東南亞移工處境的詩作，放眼勞動現場，批判力強。詩人以「指南」的形式，以後現代「諧擬」（parody）手法，模擬官方語言與制度邏輯，揭示移工在臺灣所面臨的剝削、歧視與生存壓力。開篇引用馬克斯．弗里施的慨嘆：「我們要的是勞動力，來的卻是人」，點出文明社會在移工的勞動力與人權兩難中，產生種種荒謬與殘酷的處境，為全詩定下深沉的基調。

本詩語言最大優點在於其冷靜、條列式的敘述風格，營造出的強烈諷刺效果。詩人以「指南一、二、三」的格式，將移工的日常困境改寫成理所當然的生存技巧，讓讀者在閱讀過程中，感受到勞動體系暴力的本質與殘酷。語言簡潔卻震撼人心，這首詩不僅是對社會現實的控訴，更是時代的見證。