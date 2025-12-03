關注高齡化議題 可從實踐社會永續的角度切入

「台灣銀髮海嘯已來襲！企業社會責任怎缺席？」研討會，呼籲企業應將超高齡化議題納入ESG社會向度(S)之重要治理策略，獲與會企業熱烈回響。(圖：賽親關懷基金會提供)

▲「台灣銀髮海嘯已來襲！企業社會責任怎缺席？」研討會，呼籲企業應將超高齡化議題納入ESG社會向度(S)之重要治理策略，獲與會企業熱烈回響。(圖：賽親關懷基金會提供)

台灣於2025年正式進入超高齡社會，根據內政部統計，截至今年10月底，台灣65歲以上逼近464萬人，人口數將突破20%，又有接近8%的人可能罹患失智症。照顧長輩不僅是家庭負擔，更是企業人力穩定與生產效率的隱性風險。財團法人賽親關懷基金會於「GCSF全球企業永續論壇」舉辦「台灣銀髮海嘯已來襲！企業社會責任怎缺席？」研討會，呼籲企業應將超高齡化議題納入ESG社會向度(S)之重要治理策略，獲與會企業熱烈回響。

廣告 廣告

賽親關懷基金會董事長李冠軍表示：「企業關注高齡化議題，不只是公益行善、員工福利、企業社會責任角度，可以是較高層次實踐社會永續的角度切入」。他同時針對近期政策提出觀察，指出金管會擬推行的ESG評鑑在社會(S)構面僅聚焦「友善婦育」以回應少子化，卻忽略「銀髮友善」指標；而政府近期計畫耗資普查孤獨老人，但在詐騙猖獗下，官方家訪恐難以建立信任。因此他強調，社會精英中生代，背後都有牽掛的長者，是企業人才流失的結構性風險，企業應主動補位，因為以經營利害關係人的角度來看，「銀髮族群」的份量絕對不會少。

基金會結合專業心理諮商師及台灣各領專家資源，打造「樂齡生活規畫師」團隊，成為「長者生活陪跑教練」，專注於高齡者所面臨的困難與需求，提供整體評估、關懷與行動方案。例如，與裕民航運公司合作「企業ESG公益專案」，服務涵蓋在職員工父母、屆退員工與退休人員，提供個別化生活規劃與長期關懷，實質解決員工的後顧之憂。同時，與遠傳電信攜手組成志工服務團隊，讓青銀世代可以互相學習、互相理解，成為長者可信賴的晚年生活陪跑依靠，減緩孤寂感、增加與社會互動性，進而鼓勵發掘自身興趣與希望挑戰的目標，讓生命再次躍動。

台灣永續能源研究基金會董事長、無任所大使簡又新以「從CSR到ESG：企業如何在永續浪潮中擁抱高齡社會」為題，指出企業在ESG實踐中仍存在「高齡責任缺口」，呼籲企業照顧員工之餘，也應延伸關懷至員工家中長者，將家庭照護納入企業永續策略，他強調，高齡化不只是社會議題，更是企業韌性與永續競爭力的重要試金石。

前雙連安養中心執行長蔡芳文教授以「迎接黃金歲月-美滿人生」為題，分析台灣面對超高齡社會的挑戰與服務缺口，強調亞健康長者應及早進行生活與健康規劃，才能打造活躍且有品質的老後人生，實踐每一位退休高齡者的第三大生仍然是「有舞臺、有成就、有尊嚴、有價值」。他指出，長照體系不僅是政府政策的延伸，更需企業、社區與家庭共同投入，才能真正實現高齡友善社會。

李冠軍董事長表示，現今高齡社會中「孤寂長者」問題日益嚴重，特別是單身、喪偶或子女不在身邊的長者，往往成為都會區被忽視的一群。曾任遠東集團財務長的他，號召理律律師、勤業會計師、知名醫師及台光電等企管專家共同成立「長者最佳生活陪跑教練」團隊，為長者提供安養信託、法律諮詢、財務規劃、定期家訪、妥善規劃暮年生活等一站式整合服務，讓人生後半場能從容安心生活。