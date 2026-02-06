關注「小橘書」續航力 想想論壇：「全民防衛」資訊整合要加強

俗稱「小橘書」的《臺灣全民安全指引》對全社會戰略溝通有正向幫助。（圖／報系資料照）

想想論壇今（6）日表示，俗稱「小橘書」的《臺灣全民安全指引》雖然補齊了全社會戰略溝通的缺口，但仍需更高層跨部會有效治理，才能讓全民防衛成為長期政策。

「小橘書」是國防部編製來針對天災與戰時風險的防災自救手冊，約30多頁內容以圖文形式教導百姓準備避難包、認識警報、應變指引等知識，從2025 年11月起全國普發以來有不少討論熱度。

想想論壇對此發布文章「『小橘書』只是起點、仍需化為全民實踐」評論，直指「全民防衛」一詞雖然頻繁出現在政策論述與媒體報導中，卻始終缺乏可供全民依循的具體內容，搞得民眾很難找到一個明確、權威好讀的文本，而在缺乏共同參考基礎下，政策根本難以進一步轉為便於實際準備的可行方案。

論壇拋出疑問，究竟全民防衛動員署是否具備足夠權限與資源，用以整合中央多重部門與地方政府的相關工作？因為「小橘書」若只是單一部門的一次性專案成果真可惜，不妨導入更高層級的治理設計，才能讓全民防衛成為跨部會、跨層級的長期政策。

前總統蔡英文（圖）主導的想想論壇對「小橘書」能否長期應用於全民防衛指引相當關注。（圖／方萬民攝）

想想論壇也提醒，當前國際競爭的本質已轉向涵蓋多面向戰場，包含美國與對岸正在資訊敘事、海底基礎設施、無人系統與科技供應鏈上較勁，台海議題更被放置於全球南方視角之中，想必對岸也會對衝突代價謹慎評估。

想想論壇強調，如今認知戰、混合戰與人工智慧（AI）麻花捲成了新型態風險中，台灣的安全議題已不再只是軍事問題，更是涉及國際社會整體韌性、治理能力與戰略選擇的系統性挑戰。論壇重申，台灣必須將全民防衛、經濟韌性與國際布局納入整體戰略思考，並透過清楚的政策溝通與制度設計，才能在快速變動的國際環境中，逐步累積台灣的長期競爭優勢與安全基礎。

想想論壇認為台灣安全已不只限縮在軍事領域，更是全社會韌性問題。中為前總統蔡英文。（示意圖／黃耀徵攝）

