關注100年前二林蔗農事件 一群青年製播Podcast「蔗ê代誌」

〔記者林曉雲／台北報導〕100年前(1925年)「二林蔗農事件」是日治時期台灣重要的農民運動，來自彰化二林的 「蔗青文化工作室」，由二林高中畢業校友組成，這群年輕人以此為主軸展開行動，場域涵蓋彰化西南四鄉鎮，透過Podcast「蔗ê代誌」等新科技，讓民眾和過往的先祖有了連結，和生活的土地產生關係，獲教育部「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」的支持，11月29至30日將在台北松山文創園區展出近年成果。

教育部青年署科長黃雅玉說明，為鼓勵青年走入地方、關懷社區，教育部青年署持續推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動回應地方議題，今年共獎勵50組行動團隊，「青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」，今年以「青年居久屋」為主題，匯聚超過百組青年行動團隊，每個展攤都是青年在地實踐的縮影，青年將以行動回應社會議題，呈現串連地方能量的努力與成果，邀請民眾了解青年投入青春於地方的故事。

蔗青文化工作室表示，團隊以1925年發生於二林的「蔗農事件」台灣農民運動的開端做為主軸，期盼不僅在事件百年之際，回顧這段歷史，透過田野調查、Podcast「蔗ê代誌」、歷史地景走讀、「文協電影隊」社區放映、「臺灣民報」漫畫轉譯及教師教案設計等多元形式，讓地方歷史有機會再次被閱讀與傳承，也讓大家重新認識曾在此生活與行動過的人們。

此外，同樣以糖業文化為切入點的「吾所視事」團隊，以高雄橋頭「興糖村」為行動基地，從青年視角探索百年製糖聚落的生活樣貌，並以「橋頭敲敲門」田野調查訪問居民，蒐集聲音與影像素材，進而創作桌遊「再見興糖村：尋找消失的村落」，以遊戲、教育方式傳遞地方記憶，並辦理「興糖村的日與夜」地方展覽，結合藝術與互動體驗，邀請村民與青年共同參與，展現興糖村過去與現在交織的文化風景。

