關渡上人行腳 師徒對話美善交流

上人行腳今天啟動，下午離開宜蘭之後，就來到第二站、台北關渡。雖然今天開始天氣變很冷，但關渡熱情不減，上百人歡喜迎接上人到來，除了北區各地的志工，也有遠從約旦回來的慈濟志工，利用短暫時間，和上人分享點點滴滴。

強烈大陸冷氣團來襲，台北冷風陣陣，關渡靜思堂門口卻出現溫暖人牆，因為上人來了。

「歡迎上人回到，關渡的家。」

上人行腳第二站來到關渡，上百位人文志業員工和志工恭迎。

證嚴上人開示 ：「來到這裡還很早，看到菩薩都在這樣的，很美好 人文志業，看到很有人文 很歡喜，感恩 很多天待在這裡。」

「上人好 我們是志玄的學生。」

關渡靜思堂不只是慈濟人文志業中心據點，也是社區造咖，志玄文教基金會在這裡開辦課程，剛好學生下課，遇到上人抵達。目前志玄招收的學員、已經有1700位。

慈濟志工 佘碧真：「像是體能教室的學生，都是女兒 兒子帶爸爸媽媽來上課，因為現在年紀越來越大，事實上我們肌肉有時候會流失，(孩子)他就一個人帶著爸爸 媽媽，這就看到他們的孝順，我們真的是都非常感動。」

證嚴上人開示 ：「有我們大家 有志一同，才有辦法呼籲鄰里牽引進來，(感恩上人)，尤其是鄰里長 可以這樣支持，那就是非常好，鄰里可以繼續結合。」

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「 有一個環保館，事實上是目前人文志業，參觀人數最多的一個館，參觀年齡最小的一個館 都是小學生，他們設計地很棒，它就是變成一個很受歡迎，有誰記得到現在為止，總共有多少人來，(三萬) 三萬人。」

證嚴上人開示 ：「還沒感受到 就感覺很好玩，大愛是承擔起我們志業之美，人生所追求的也是追求美，要美 要美在真，也要真的很幸福，所以真 善 美，所以說 真善美是我們大愛的名稱。」

短短一個多小時，師徒輕鬆談天，還有長期深耕約旦的志工、陳秋華，也來和上人分享當地感動。接下來還有三天，期待更多真善美故事湧出。

