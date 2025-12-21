關渡人文藝術週溫馨登場 蔬食植感親子共樂心連結

第四屆「關渡人文藝術週」12月19日至21日在台北關渡靜思堂盛大展開。

第四屆「關渡人文藝術週」12月19日至21日在台北關渡靜思堂盛大展開。為期三天的活動以「藝術 × 植感 × 心連結」為主題，融合蔬食市集、心靈講座、親子互動與公益行動，打造一場吃喝玩樂兼具感官與心靈的藝文盛會，吸引眾多民眾攜家帶眷熱情參與，現場人聲鼎沸，構成城市最美的風景。

（圖左）活動以「藝術 × 植感 × 心連結」為主題，融合蔬食市集、心靈講座、親子互動與公益行動，打造一場吃喝玩樂兼具感官與心靈的藝文盛會。（圖右）本屆藝術週延續人文關懷與環保理念，透過藝術激發共鳴、蔬食傳遞善意。

本屆藝術週延續人文關懷與環保理念，透過藝術激發共鳴、蔬食傳遞善意。靜思堂場域中，琳瑯滿目的攤位提供一站式體驗，從品味蔬食、欣賞藝術、參與講座到親子互動，讓每位來賓都能在活動中找到屬於自己的感動。

（圖左）來自士林、北投、淡水、關渡等地的社區志工也熱情參與，親手製作傳統風味餐點，將地方情感與飲食文化融入市集中，讓美味更添人情味。（圖右）關渡人文藝術週「蔬食市集」邀請超過三十個臺灣用心經營的蔬食品牌，集結來自世界各地的餐飲，中西式口味樣樣俱全。

蔬食市集是活動亮點之一，邀集超過三十個臺灣用心經營的蔬食品牌，集結來自世界各地的料理風格，無論是中式家常、西式創意，或是異國風味與在地特色，皆一應俱全。此外，來自士林、北投、淡水、關渡等地的社區志工也熱情參與，親手製作傳統風味餐點，將地方情感與飲食文化融入市集中，讓美味更添人情味。

靜思書軒舉辦心靈講座，邀請知名作家暨醫師侯文詠蒞臨分享，以溫暖文字與醫者視角，引領聽眾思索身心靈的平衡與環保生活的可能。

靜思書軒舉辦的心靈講座，邀請知名作家暨醫師侯文詠蒞臨分享，以溫暖文字與醫者視角，引領聽眾思索身心靈的平衡與環保生活的可能。講座現場座無虛席，聽眾在靜謐氛圍中感受文字的力量，許多人表示深受啟發，重新思考生活的節奏與方向。

侯文詠以主題「變成自己想望的大人」，溫馨訴說著父母經歷過二次世界大戰，走過非常艱辛的歲月，當然希望小孩能出人頭地，37歲時想從醫師轉職成為專業作家，還是讓父母擔心。他分享如何用各種方式讓父母能接受轉換跑道這件事，他說，這一生決不曾忤逆自己的父母，因為父母給他一生最重要資產就是「愛」，讓他就算一無所有，內心還有愛。

活動現場也設有「愛髓時都在」驗血建檔區，鼓勵民眾「髓緣共善」，為他人點燃希望的火光。

活動現場也設有「愛髓時都在」驗血建檔區，鼓勵民眾「髓緣共善」，為他人點燃希望的火光。骨髓幹細胞驗血活動不僅是醫療公益的實踐，更是愛與善的具體展現，許多參與者在志工引導下完成建檔，臉上洋溢著溫暖的笑容，象徵著人與人之間最真摯的連結。

（圖左）為了讓親子家庭也能盡情同樂，藝術週特別與臺北市政府警察局北投分局合作，設置「波麗士哈雷機車—兒童警車體驗站」。（圖右）充滿人情味的場域親子一起同樂，更是一場感官與心靈的豐富旅程。

為了讓親子家庭也能盡情同樂，活動特別與臺北市政府警察局北投分局合作，設置「波麗士哈雷機車—兒童警車體驗站」，讓大小朋友化身小小警察，騎乘迷你哈雷機車，體驗維護治安的英姿。現場不時傳來孩子們的歡笑聲，家長們則拿起手機捕捉孩子英勇的身影，親子互動溫馨感人，拉近了彼此的距離，也讓安全教育在遊戲中自然融入學習。

關渡人文藝術週以豐富多元的內容，串聯起人與人、人與土地、人與自我之間的連結。

整場活動不僅是視覺與味覺的饗宴，更是一場心靈的洗禮。從蔬食市集的美味，到講座的深度思考，再到親子互動的歡樂時光，關渡人文藝術週以豐富多元的內容，串聯起人與人、人與土地、人與自我之間的連結。這不只是一場活動，更是一種生活態度的展現，一種對美好、善意與永續的追求。

當夜幕低垂，燈光點亮靜思堂的每個角落，人們在音樂與笑聲中緩緩離去，心中卻留下滿滿的感動與回憶。第四屆關渡人文藝術週圓滿落幕，但那份由藝術、植感與心連結交織而成的溫柔力量，將持續在城市中流動，成為每個人心中最美的風景。

（撰文／林君穎、黃淑惠、黃毓珍，攝影／蔡瑞聰、謝明晉、魏國林、林群傑、佘政書）