關渡人文藝術週 侯文詠：生命不是倉庫

2025「關渡人文藝術週」進入第二天，靜思書軒舉辦的心靈講座，邀請到知名暢銷作家侯文詠親臨現場，與近三百位讀者分享他的著作《成為自己想望的大人》中的生命體悟。侯文詠覺得最棒的一件事就是「我一直還沒有變成大人」，每次被人家說「幼稚」，他覺得是一種稱讚，因為心中那一塊還沒有變成變成大人的部分，讓他能有機會變得更好。侯文詠以幽默且充滿哲理的筆觸，回顧自己一路從小背負著父母及社會的期待，從醫學系高材生到轉職作家的心路歷程，並提出對「成功」的全新定義，引發跨世代的熱烈迴響。

從名列前茅到對成功的懷疑 侯文詠回憶，他出生於二戰後成長的家庭，父母那一代因經歷貧窮與動盪，對「成功」的定義非常單一，就是當醫生或律師、出人頭地。侯文詠回憶及從四歲起就頻繁登臺演講，人生前18年的目標幾乎都是為了符合父母與社會的期待，實現目標後卻陷入了深刻的疑惑，「人真的要過著重複且單調的生活嗎？」。大一就開始試圖重新定義什麼是真正的成功。

生命的「抽屜哲學」侯文詠大一跟同學比誰的成績能低空飛過及格就好，開始看電影，大二下學期有一科被當，大三學分更重，進入基礎醫學解剖課程後，面對大體老師的震撼與福馬林的味道，侯文詠開始思考人生會留下什麼。有一天從他從收拾抽屜中體悟到「如果人生是一個抽屜，只能放三樣東西，會放什麼？」。首先，必須放入無法丟棄的吃飯、證件等生存必需品，再來就是身為學生的責任，最後一件，就是看電影。沒想到竟成為一種成功的動力。為了看電影，開始預習，結果不僅一年看了350多部電影，成績反而還進步了。侯文詠將「責任」與「好玩」結合，從「好玩」中尋找效率。侯文詠認為，一個人之所以無法成功，往往是因為找不到「喜歡的方式」，當用自己喜歡的方式讓生命變得好玩，就會甘心去承擔責任，進而進入一個正向的精進循環。

從病房故事到江邊領悟：生命是一段時間 在臺大醫院擔任麻醉科醫師的七、八年間，侯文詠陪伴了無數癌症末期病人，聽了四、五百個臨終故事後發現，許多病人在臨終前遺憾的事，往往與世俗的輸贏、競爭無關，而是與父母、家人的關係。這讓他深刻反思，教育我們追求的「成功」是不是跟真實生命脫節。他在36歲那年去了一趟西藏的雅魯藏布江，看著江水流動，想起孔子的一句話「逝者如斯夫，不捨晝夜」，意識到生命並不是一個用來堆積名利的「倉庫」，而是一段「愈來愈少的時間」，重點在於這段時間內體會到了什麼、感受了什麼，以及與身邊的人共同創造了多少精彩的記憶。

與父母和解：在40歲找到自由的平衡 侯文詠說他的父母非常相愛。他回憶自己的家非常溫暖，餐桌上總是充滿笑話與歡樂，這種環境讓他覺得愛是生命中最棒的事，也是父母能給孩子最珍貴的資產，成為一生的後盾，即使在挫折或一無所有時，依然相信周遭有愛，並擁有愛人的能力。講座最後，侯文詠談到與父母的關係，為了追尋寫作夢與母親拉鋸長達七八年的時間，直到40歲時，作品獲得肯定，侯文詠體悟到孝順最重要不在於供養，而在於彰顯生命光輝讓父母安心。侯文詠才明白，母親拉鋸的背後是擔心兒子棄醫後會餓死、沒前途。他多年的切身經驗就是「做的事讓父母放心，就能做自己想做的事」。當我們能活出自己想望的樣子，不斷精進、追求快樂並遠離痛苦，這種自發性的成功，自然會吸引愛與和諧的關係來到身邊。

